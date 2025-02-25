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Киев согласился на новые условия сделки с США по минералам, пишут СМИ

Киев согласился на новые условия сделки с США по минералам, пишут СМИ - 25.02.2025, ПРАЙМ

Киев согласился на новые условия сделки с США по минералам, пишут СМИ

Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов,... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T22:18+0300

2025-02-25T22:18+0300

2025-02-25T22:51+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. "Киев согласился на условия сделки по минералам с Вашингтоном… США отказались от требований на право на потенциальную выручку в размере 500 миллиардов долларов от реализации ресурсов", - пишет издание.Украинские чиновники заявили газете, что Киев готов подписать соглашение по совместной с США разработке минеральных ресурсов, включая нефть и газ. Чиновники утверждают, что договорились о более выгодных для Киева условиях.Финальная версия соглашения, с которой ознакомилась FT, предусматривает создание фонда, в который Киев должен будет вносить 50% выручки с "будущей монетизации" государственных минеральных ресурсов, включая нефть и газ, а также связанные с ними логистические операции.Средства фонда планируется использовать для инвестиций в проекты на Украине. По данным газеты, соглашение не охватывает минеральные ресурсы, доходы с которых уже поступают в украинский бюджет, например от "Нафтогаза" и "Укрнафты".Детали соглашения, включая его "юрисдикцию", стороны планируют согласовать позднее.При этом уточняется, что финальная версия сделки США и Киева по минеральным ресурсам не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны США."В соглашении не содержится упоминаний о гарантиях безопасности США, на которых настаивал Киев взамен на согласие на сделку", - пишет издание.По данным газеты, Владимир Зеленский может поехать в Вашингтон в ближайшие недели на церемонию подписания сделки с президентом США Дональдом Трампом."Украинские чиновники заявили, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел и открывает перспективу поездки Зеленского в Белый дом в ближайшие недели на церемонию подписания с Трампом", - пишет издание.Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Киев может подписать сделку по минеральным ресурсам с США в Вашингтоне 28 февраля."На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку", - приводит агентство слова чиновника.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники передает, что правительство Украины в среду, как ожидается, порекомендует подписать сделку с США по минеральным ресурсам."Ожидается, что в среду кабинет министров Украины порекомендует подписать сделку (по минералам с США - ред.)", - пишет агентство.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

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украина, сша, полезные ископаемые, редкоземельные элементы