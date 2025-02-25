Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250225/seerbiya-855233270.html
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН - 25.02.2025, ПРАЙМ
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН
Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича в связи с поддержкой Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН, посчитав это "технической... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:29+0300
2025-02-25T12:29+0300
политика
россия
сербия
украина
дмитрий песков
александр вучич
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича в связи с поддержкой Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН, посчитав это "технической ошибкой". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник вечером Вучич сообщил, что сербская делегация в Генеральной Ассамблее ООН по ошибке проголосовала за западную резолюцию по Украине, вместо того чтобы воздержаться, и принес извинения перед гражданами. По его словам, при голосовании по второй резолюции, предложенной США, сербская делегация поступила правильно, воздержавшись."Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - отметил Песков в беседе с журналистами.
https://1prime.ru/20250225/peskov-855232864.html
сербия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сербия, украина, дмитрий песков, александр вучич, оон
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Александр Вучич, ООН
12:29 25.02.2025
 
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН

Песков: Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции ООН против России

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича в связи с поддержкой Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН, посчитав это "технической ошибкой". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник вечером Вучич сообщил, что сербская делегация в Генеральной Ассамблее ООН по ошибке проголосовала за западную резолюцию по Украине, вместо того чтобы воздержаться, и принес извинения перед гражданами. По его словам, при голосовании по второй резолюции, предложенной США, сербская делегация поступила правильно, воздержавшись.
"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - отметил Песков в беседе с журналистами.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
В Кремле рассказали о следующих контактах России и США
12:24
 
ПолитикаРОССИЯСЕРБИЯУКРАИНАДмитрий ПесковАлександр ВучичООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала