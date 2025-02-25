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Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН - 25.02.2025, ПРАЙМ
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН
Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича в связи с поддержкой Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН, посчитав это "технической... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:29+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича в связи с поддержкой Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН, посчитав это "технической ошибкой". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник вечером Вучич сообщил, что сербская делегация в Генеральной Ассамблее ООН по ошибке проголосовала за западную резолюцию по Украине, вместо того чтобы воздержаться, и принес извинения перед гражданами. По его словам, при голосовании по второй резолюции, предложенной США, сербская делегация поступила правильно, воздержавшись."Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - отметил Песков в беседе с журналистами.
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россия, сербия, украина, дмитрий песков, александр вучич, оон
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Александр Вучич, ООН
Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции по Украине в ООН
Песков: Кремль простил Вучича за поддержку Сербией резолюции ООН против России
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кремль принял извинения президента Сербии Александра Вучича в связи с поддержкой Сербией антироссийской резолюции по Украине в ООН, посчитав это "технической ошибкой". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В понедельник вечером Вучич сообщил, что сербская делегация в Генеральной Ассамблее ООН по ошибке проголосовала за западную резолюцию по Украине, вместо того чтобы воздержаться, и принес извинения перед гражданами. По его словам, при голосовании по второй резолюции, предложенной США, сербская делегация поступила правильно, воздержавшись.
"Безусловно, услышали, безусловно, приняли. Действительно, случаются технические ошибки и, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", - отметил Песков в беседе с журналистами.
В Кремле рассказали о следующих контактах России и США