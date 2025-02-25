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Сербия проголосовала в ГА ООН по ошибке, заявил Вучич

Сербия проголосовала в ГА ООН по ошибке, заявил Вучич - 25.02.2025, ПРАЙМ

Сербия проголосовала в ГА ООН по ошибке, заявил Вучич

Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T00:02+0300

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БЕЛГРАД, 24 фев – ПРАЙМ. Делегация Сербии проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине "по ошибке", она должна была воздержаться, заявил сербский президент Александр Вучич и извинился перед гражданами. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины". Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. "Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность… Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться", - заявил Вучич в эфире TV Happy. По его словам объяснение делегации было в том, что тем самым подтверждена сербская позиция по поддержке территориальной целостности Украины. В тексте принятой резолюции также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Документ поддержали все страны Западных Балкан, включая Сербию, кроме Северной Македонии, которая воздержалась. Президент и фактический лидер крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (SDP) Хорватии Зоран Миланович в понедельник официально высказал претензию правительству во главе с премьером и лидером правящего Хорватского демократического содружества (HDZ) Андреем Пленковичем, которое поддержало в Генассамблее ООН западную резолюцию по Украине, не согласовав позицию с главой государства.

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мировая экономика, общество , сербия, украина, рф, александр вучич, оон, всу