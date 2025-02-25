https://1prime.ru/20250225/shell-855238505.html
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире
Ввод новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в 170 миллионов тонн к 2030 году поможет удовлетворить растущий спрос на газ в мире, особенно в Азии,... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:15+0300
2025-02-25T14:15+0300
2025-02-25T14:15+0300
энергетика
shell
спг
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_313:0:3234:1643_1920x0_80_0_0_26a5483a07e52493212768e2582275f4.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ввод новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в 170 миллионов тонн к 2030 году поможет удовлетворить растущий спрос на газ в мире, особенно в Азии, говорится в ежегодном обзоре компании Shell. "К 2030 году ожидается ввод более 170 миллионов тонн новых СПГ-мощностей, что поможет удовлетворить растущий спрос на газ, особенно в Азии", – говорится в сообщении компании. Спрос на газ в Азии продолжает расти, причем Китай и Индия значительно расширяют инфраструктуру регазификации и переработки, добавили в Shell. Значительно поставки сжиженного газа вырастут со стороны Катара и США. Уточняется, что Вашингтон намерен укрепить лидерство в качестве крупнейшего в мире поставщика СПГ. Экспорт США сжиженного газа к 2030 году может достигнуть 180 миллионов тонн в год и составить треть мирового объема поставок. Отмечается, что спотовые цены на СПГ укреплялись в течение всего прошлого года. Цены в 2024 году были ниже максимумов 2021-2023 годов, но неожиданные факторы способствовали волатильности. Цены на газ в первом квартале были привлекательными на фоне теплой зимы и больших запасов в газохранилищах, во втором квартале жара в Индии привела к сокращению мощностей по производству угля. Это, в свою очередь, способствовало росту спотовых закупок СПГ, несмотря на высокие цены. В третьем квартале задержка строительства новых СПГ-заводов и сокращение внутреннего производства в Египте снизили мировое предложение, а в четвертом квартале участники рынка опасались дефицита газа на фоне угрозы прекращения поставок российского газа через Украину и небольшого заполнения европейских хранилищ.
https://1prime.ru/20250225/spg-855237339.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/01/841400177_678:0:2869:1643_1920x0_80_0_0_08613b45558bfb7664c216bcfa874aea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
shell, спг, газ
Энергетика, Shell, СПГ, Газ
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире
Shell: ввод новых СПГ-мощностей в 170 млн тонн к 2030 году удовлетворит рост спроса в мире
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ввод новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в 170 миллионов тонн к 2030 году поможет удовлетворить растущий спрос на газ в мире, особенно в Азии, говорится в ежегодном обзоре компании Shell.
"К 2030 году ожидается ввод более 170 миллионов тонн новых СПГ-мощностей, что поможет удовлетворить растущий спрос на газ, особенно в Азии", – говорится в сообщении компании.
Спрос на газ в Азии продолжает расти, причем Китай и Индия значительно расширяют инфраструктуру регазификации и переработки, добавили в Shell.
Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ
Значительно поставки сжиженного газа вырастут со стороны Катара и США. Уточняется, что Вашингтон намерен укрепить лидерство в качестве крупнейшего в мире поставщика СПГ. Экспорт США сжиженного газа к 2030 году может достигнуть 180 миллионов тонн в год и составить треть мирового объема поставок.
Отмечается, что спотовые цены на СПГ укреплялись в течение всего прошлого года. Цены в 2024 году были ниже максимумов 2021-2023 годов, но неожиданные факторы способствовали волатильности.
Цены на газ в первом квартале были привлекательными на фоне теплой зимы и больших запасов в газохранилищах, во втором квартале жара в Индии привела к сокращению мощностей по производству угля. Это, в свою очередь, способствовало росту спотовых закупок СПГ, несмотря на высокие цены. В третьем квартале задержка строительства новых СПГ-заводов и сокращение внутреннего производства в Египте снизили мировое предложение, а в четвертом квартале участники рынка опасались дефицита газа на фоне угрозы прекращения поставок российского газа через Украину и небольшого заполнения европейских хранилищ.