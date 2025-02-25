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В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире - 25.02.2025, ПРАЙМ
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В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире
Ввод новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в 170 миллионов тонн к 2030 году поможет удовлетворить растущий спрос на газ в мире, особенно в Азии,... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:15+0300
2025-02-25T14:15+0300
энергетика
shell
спг
газ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ввод новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в 170 миллионов тонн к 2030 году поможет удовлетворить растущий спрос на газ в мире, особенно в Азии, говорится в ежегодном обзоре компании Shell. "К 2030 году ожидается ввод более 170 миллионов тонн новых СПГ-мощностей, что поможет удовлетворить растущий спрос на газ, особенно в Азии", – говорится в сообщении компании. Спрос на газ в Азии продолжает расти, причем Китай и Индия значительно расширяют инфраструктуру регазификации и переработки, добавили в Shell. Значительно поставки сжиженного газа вырастут со стороны Катара и США. Уточняется, что Вашингтон намерен укрепить лидерство в качестве крупнейшего в мире поставщика СПГ. Экспорт США сжиженного газа к 2030 году может достигнуть 180 миллионов тонн в год и составить треть мирового объема поставок. Отмечается, что спотовые цены на СПГ укреплялись в течение всего прошлого года. Цены в 2024 году были ниже максимумов 2021-2023 годов, но неожиданные факторы способствовали волатильности. Цены на газ в первом квартале были привлекательными на фоне теплой зимы и больших запасов в газохранилищах, во втором квартале жара в Индии привела к сокращению мощностей по производству угля. Это, в свою очередь, способствовало росту спотовых закупок СПГ, несмотря на высокие цены. В третьем квартале задержка строительства новых СПГ-заводов и сокращение внутреннего производства в Египте снизили мировое предложение, а в четвертом квартале участники рынка опасались дефицита газа на фоне угрозы прекращения поставок российского газа через Украину и небольшого заполнения европейских хранилищ.
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shell, спг, газ
Энергетика, Shell, СПГ, Газ
14:15 25.02.2025
 
В Shell оценили динамику ввода новых СПГ-мощностей в мире

Shell: ввод новых СПГ-мощностей в 170 млн тонн к 2030 году удовлетворит рост спроса в мире

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ввод новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в 170 миллионов тонн к 2030 году поможет удовлетворить растущий спрос на газ в мире, особенно в Азии, говорится в ежегодном обзоре компании Shell.
"К 2030 году ожидается ввод более 170 миллионов тонн новых СПГ-мощностей, что поможет удовлетворить растущий спрос на газ, особенно в Азии", – говорится в сообщении компании.
Спрос на газ в Азии продолжает расти, причем Китай и Индия значительно расширяют инфраструктуру регазификации и переработки, добавили в Shell.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ
13:38
Значительно поставки сжиженного газа вырастут со стороны Катара и США. Уточняется, что Вашингтон намерен укрепить лидерство в качестве крупнейшего в мире поставщика СПГ. Экспорт США сжиженного газа к 2030 году может достигнуть 180 миллионов тонн в год и составить треть мирового объема поставок.
Отмечается, что спотовые цены на СПГ укреплялись в течение всего прошлого года. Цены в 2024 году были ниже максимумов 2021-2023 годов, но неожиданные факторы способствовали волатильности.
Цены на газ в первом квартале были привлекательными на фоне теплой зимы и больших запасов в газохранилищах, во втором квартале жара в Индии привела к сокращению мощностей по производству угля. Это, в свою очередь, способствовало росту спотовых закупок СПГ, несмотря на высокие цены. В третьем квартале задержка строительства новых СПГ-заводов и сокращение внутреннего производства в Египте снизили мировое предложение, а в четвертом квартале участники рынка опасались дефицита газа на фоне угрозы прекращения поставок российского газа через Украину и небольшого заполнения европейских хранилищ.
 
ЭнергетикаShellСПГГаз
 
 
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