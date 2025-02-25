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Эксперты оценили политику департамента DOGE, возглавляемого Илоном Маском - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперты оценили политику департамента DOGE, возглавляемого Илоном Маском
Эксперты оценили политику департамента DOGE, возглавляемого Илоном Маском - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили политику департамента DOGE, возглавляемого Илоном Маском
Расторжение по инициативе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) многих госконтрактов, скорее всего, не сэкономит денег федеральным... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:39+0300
2025-02-25T10:39+0300
экономика
сша
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Расторжение по инициативе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) многих госконтрактов, скорее всего, не сэкономит денег федеральным властям США, передает агентство Associated Press. Ранее в DOGE заявили, что выполнение конгрессом его рекомендаций поможет сэкономить 3,9 триллиона долларов для американского народа в течение следующих 10 лет. "Ожидается, что около 40 процентов федеральных контрактов, которые, по заявлениям администрации Трампа, были отменены в рамках флагманской программы по сокращению расходов, не сэкономят правительству денежных средств", - сообщает агентство со ссылкой на данные администрации. Отмечается, что всего за последние пару недель было расторгнуто 1 125 госконтрактов, при этом 417 случаев аннулирования не приведут к экономии средств. Часть из них – это уже оплаченные подписки на Ассошиэйтед Пресс, Politico и другие медиасервисы. Или, например, уже выданные гранты на исследовательские работы или уже проведенное обучение. "Это все равно что конфисковать боеприпасы, которые уже были использованы… это не способствует достижению целей политики… Уже слишком поздно, чтобы правительство могло поменять свое мнение относительно многих этих контрактов", - приводит агентство слова эксперта по госзаказам Чарльза Тифера. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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сша, дональд трамп, politico
Экономика, США, Дональд Трамп, Politico
10:39 25.02.2025
 
Эксперты оценили политику департамента DOGE, возглавляемого Илоном Маском

AP: расторжение госконтрактов по инициативе DOGE не поможет США сэкономить

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Расторжение по инициативе Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) многих госконтрактов, скорее всего, не сэкономит денег федеральным властям США, передает агентство Associated Press.
Ранее в DOGE заявили, что выполнение конгрессом его рекомендаций поможет сэкономить 3,9 триллиона долларов для американского народа в течение следующих 10 лет.
"Ожидается, что около 40 процентов федеральных контрактов, которые, по заявлениям администрации Трампа, были отменены в рамках флагманской программы по сокращению расходов, не сэкономят правительству денежных средств", - сообщает агентство со ссылкой на данные администрации.
Отмечается, что всего за последние пару недель было расторгнуто 1 125 госконтрактов, при этом 417 случаев аннулирования не приведут к экономии средств.
Часть из них – это уже оплаченные подписки на Ассошиэйтед Пресс, Politico и другие медиасервисы. Или, например, уже выданные гранты на исследовательские работы или уже проведенное обучение.
"Это все равно что конфисковать боеприпасы, которые уже были использованы… это не способствует достижению целей политики… Уже слишком поздно, чтобы правительство могло поменять свое мнение относительно многих этих контрактов", - приводит агентство слова эксперта по госзаказам Чарльза Тифера.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе. Министр финансов США Скотт Бессент также заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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