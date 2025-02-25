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Налоговый консультант объяснила, за что штрафуют при продаже квартиры

Налоговый консультант объяснила, за что штрафуют при продаже квартиры - 25.02.2025, ПРАЙМ

Налоговый консультант объяснила, за что штрафуют при продаже квартиры

Информация о том, что сумма штрафа за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости с 2025 года выросла в два раза и теперь составляет 40% от неуплаченной... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T02:02+0300

2025-02-25T02:02+0300

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бизнес

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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Информация о том, что сумма штрафа за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости с 2025 года выросла в два раза и теперь составляет 40% от неуплаченной суммы налога неверна, рассказала агентству "Прайм" ведущий налоговый консультант юридической компании Taxology Альбина Островская."Во-первых, в размерах штрафа никаких изменений не произошло. Штраф за неуплату налога предусмотрен в п. 1 ст. 122 НК РФ и по-прежнему составляет 20% от суммы неуплаченного налога. В определенных случаях (а именно - если действия по неуплате налога были совершены налогоплательщиком умышленно) штраф будет вдвое выше, т.е. 40%. И этот повышенный размер штрафа также введен давно и действует уже много лет", - пояснила она.Во-вторых, с 2025 года выросли не штрафы, а ставки НФДЛ, используемые при расчете налога, который уплачивают граждане с доходов от продажи своего имущества. Если раньше такие доходы облагались по единой ставке – 13% независимо от суммы сделки, то сейчас ставка НДФЛ будет зависеть от того, какую сумму облагаемого дохода от продажи недвижимости в целом за год получит гражданин.Если сумма облагаемого дохода будет в пределах 2,4 миллиона рублей, то в этом случае доход будет облагаться по 13 %. Но если сумма облагаемого дохода выше, то к сумме превышения следует применить повышенную ставку 15%. В итоге налог от продажи имущества будет складываться из двух величин: из суммы в 312 тысяч рублей (которая образуется в результате применения 13 % к сумме в 2,4 миллиона) и 15 % - к сумме, которая превышает этот потолок.Таким образом, в отношении дохода от продажи имущества с начала 2025 года действует "двухступенчатая" шкала ставок."Обращаю внимание, что с пороговой суммой в 2,4 миллиона рублей следует сравнивать не фактически полученный от продажи доход, а облагаемую сумму дохода, то есть, налоговую базу по НДФЛ. Налоговая база – это разница между доходом от продажи объектов и документально подтвержденной суммы расходов на покупку таких объектов гражданином-продавцом", - пояснила Островская.Если у физлица нет документов на покупку (потерял или получил имущество в дар), то в этом случае налоговой базой по НДФЛ будет признаваться разница между доходом от продажи объектов и суммой имущественного налогового вычета. Сумма такого вычета составляет 1 миллион рублей в отношении жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков и 250 тысяч рублей – в отношении иного имущества.В то же время нужно помнить, что облагаться НДФЛ будет доход не от любой продажи недвижимости. Так, если продавец прежде, чем продать квартиру, владел ею 5 лет или свыше этого срока, то в таком случае будет действовать освобождение от НДФЛ. В некоторых случаях минимальный срок владения квартиры для применения освобождения от налога составляет 3 года. Одним из таких особых случаев является продажа квартиры, которая ранее была получена в наследство.

https://1prime.ru/20250221/nalog-855139078.html

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