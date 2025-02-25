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ФАС подсчитала объем штрафов нарушителей закона о рекламе - 25.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС подсчитала объем штрафов нарушителей закона о рекламе
ФАС подсчитала объем штрафов нарушителей закона о рекламе - 25.02.2025, ПРАЙМ
ФАС подсчитала объем штрафов нарушителей закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2024 году оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 161,3 миллиона рублей, что в 1,2 раза больше результата... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:48+0300
2025-02-25T10:52+0300
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общество
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2024 году оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 161,3 миллиона рублей, что в 1,2 раза больше результата предыдущего года, так, служба вынесла 2,2 тысячи постановлений о наложении штрафов, сообщили в ФАС. "По итогам рассмотрения административных дел ФАС России вынесла 2202 постановления о наложении штрафов в сфере рекламы на общую сумму 161 286 500 рублей, еще в 1388 случаях служба выдала организациям предупреждения", - говорится в сообщении. В свою очередь в 2023 году ведомство вынесло 2,597 тысячи постановлений на общую сумму 134,4 миллиона рублей, отметили в службе. Отмечается, что в 2024 году наибольшее количество нарушений по-прежнему было связано с распространением рекламы по сетям электросвязи - 40% от всех выявленных нарушений. Сохраняется высоким и доля нарушений при рекламе финансовых услуг - 14,23%. Рост нарушений в 2,8 раза служба фиксирует в сфере наружной рекламы и установки рекламных конструкций - 5,69%. Также 4% нарушений связаны с размещением рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины, 2,49% - недобросовестной рекламы, 1,44% - рекламы ценных бумаг. Отмечается, что доля неэтичной рекламы в 2024 году сохранилось на низком уровне, однако увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 1,16%. Кроме того, снизилось число нарушений, связанных с распространением недостоверной, ненадлежащей, вводящей в заблуждение рекламы, а также рекламы алкогольной продукции и товаров, реклама которых не допускается.
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
10:48 25.02.2025 (обновлено: 10:52 25.02.2025)
 
ФАС подсчитала объем штрафов нарушителей закона о рекламе

ФАС оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 161,3 млн рублей

© пресс- служба Группы RussНаружная реклама
Наружная реклама
© пресс- служба Группы Russ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2024 году оштрафовала нарушителей закона о рекламе на 161,3 миллиона рублей, что в 1,2 раза больше результата предыдущего года, так, служба вынесла 2,2 тысячи постановлений о наложении штрафов, сообщили в ФАС.
"По итогам рассмотрения административных дел ФАС России вынесла 2202 постановления о наложении штрафов в сфере рекламы на общую сумму 161 286 500 рублей, еще в 1388 случаях служба выдала организациям предупреждения", - говорится в сообщении.
В свою очередь в 2023 году ведомство вынесло 2,597 тысячи постановлений на общую сумму 134,4 миллиона рублей, отметили в службе.
Отмечается, что в 2024 году наибольшее количество нарушений по-прежнему было связано с распространением рекламы по сетям электросвязи - 40% от всех выявленных нарушений. Сохраняется высоким и доля нарушений при рекламе финансовых услуг - 14,23%. Рост нарушений в 2,8 раза служба фиксирует в сфере наружной рекламы и установки рекламных конструкций - 5,69%.
Также 4% нарушений связаны с размещением рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины, 2,49% - недобросовестной рекламы, 1,44% - рекламы ценных бумаг. Отмечается, что доля неэтичной рекламы в 2024 году сохранилось на низком уровне, однако увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 1,16%.
Кроме того, снизилось число нарушений, связанных с распространением недостоверной, ненадлежащей, вводящей в заблуждение рекламы, а также рекламы алкогольной продукции и товаров, реклама которых не допускается.
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