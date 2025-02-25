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Швеция планирует оснастить истребители крылатыми ракетами Taurus

Швеция планирует оснастить истребители крылатыми ракетами Taurus - 25.02.2025, ПРАЙМ

Швеция планирует оснастить истребители крылатыми ракетами Taurus

ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T03:03+0300

2025-02-25T03:03+0300

2025-02-25T03:03+0300

швеция

москва

финляндия

владимир путин

нато

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВС Швеции планируют оснастить свои истребители дальнобойными крылатыми ракетами Taurus, способными поражать цели на расстоянии более 500 километров, сообщает газета Dagens Nyheter. "Вооруженные силы оснащают (истребители - ред.) JAS Gripen крылатыми ракетами Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии более 50 шведских миль (500 километров - ред.). Швеция впервые приобретает ракету с такой высокой дальностью", - пишет издание. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, поскольку у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

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швеция, москва, финляндия, владимир путин, нато