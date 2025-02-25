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Генсек СНГ заявил об угрозах в сфере безопасности для стран Содружества - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Генсек СНГ заявил об угрозах в сфере безопасности для стран Содружества
Генсек СНГ заявил об угрозах в сфере безопасности для стран Содружества - 25.02.2025, ПРАЙМ
Генсек СНГ заявил об угрозах в сфере безопасности для стран Содружества
Сотрудничество в сфере безопасности для стран Содружества является очень важной сферой, поскольку угрозы для них не ослабевают. Об этом заявил Генсек СНГ Сергей | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:12+0300
2025-02-25T11:12+0300
политика
минск
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МИНСК, 25 фев - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере безопасности для стран Содружества является очень важной сферой, поскольку угрозы для них не ослабевают. Об этом заявил Генсек СНГ Сергей Лебедев.Во вторник в Минске проходит заседание Совета постоянных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. В рамках встречи обсуждается реализация дорожной карты, определяющей сотрудничество в сфере безопасности, на основе инициатив, предложенных главами делегаций на заседаниях ключевых органов СНГ."Это очень важная сфера, особенно сегодня с учетом тех угроз безопасности стран СНГ, которые мы чувствуем и которые, к сожалению, не ослабевают", - заявил Лебедев журналистам в Минске перед началом заседания постоянных представителей Содружества.Генсек уточнил, что Россия и Белоруссия особенно остро ощущают эти угрозы. "И другие страны СНГ подвергаются большому давлению. Здесь очень важно посмотреть, как мы выполняем эту дорожную карту", - добавил он. Лебедев отметил, что в целом реализация инициатив продвигается успешно и приносит результаты."Многие из них носят долгосрочный характер, выполнение многих решений в сфере безопасности продолжается, некоторые предложения рассчитаны до 2028 года. Работа ведется, и я надеюсь, что постпреды, обсудив эту тему, выразят удовлетворение результатами", - сказал он. Он также сообщил, что в повестке дня заседания - обсуждение деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки за период 2020–2024 годов и подготовка к предстоящим мероприятиям в рамках СНГ. Лебедев подчеркнул активизацию интеграционных процессов в рамках Содружества и анонсировал ряд крупных событий: экономический форум СНГ в Москве 28 марта и заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Алма-Ате 11 апреля.По словам генсека, постоянные представители также рассмотрят предложения по повестке дня заседания Совета глав правительств стран СНГ, которое состоится 5 июня в Душанбе. Ожидается, что основное внимание на заседании будет уделено вопросам экономического, гуманитарного и финансового сотрудничества.
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минск, белоруссия, москва, снг
Политика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, СНГ
11:12 25.02.2025
 
Генсек СНГ заявил об угрозах в сфере безопасности для стран Содружества

Лебедев: угрозы в сфере безопасности для стран СНГ не ослабевают

© Sputnik | Перейти в медиабанкЗаседание Совета министров иностранных дел СНГ
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
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МИНСК, 25 фев - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере безопасности для стран Содружества является очень важной сферой, поскольку угрозы для них не ослабевают. Об этом заявил Генсек СНГ Сергей Лебедев.
Во вторник в Минске проходит заседание Совета постоянных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. В рамках встречи обсуждается реализация дорожной карты, определяющей сотрудничество в сфере безопасности, на основе инициатив, предложенных главами делегаций на заседаниях ключевых органов СНГ.
"Это очень важная сфера, особенно сегодня с учетом тех угроз безопасности стран СНГ, которые мы чувствуем и которые, к сожалению, не ослабевают", - заявил Лебедев журналистам в Минске перед началом заседания постоянных представителей Содружества.
Генсек уточнил, что Россия и Белоруссия особенно остро ощущают эти угрозы. "И другие страны СНГ подвергаются большому давлению. Здесь очень важно посмотреть, как мы выполняем эту дорожную карту", - добавил он.
Лебедев отметил, что в целом реализация инициатив продвигается успешно и приносит результаты.
"Многие из них носят долгосрочный характер, выполнение многих решений в сфере безопасности продолжается, некоторые предложения рассчитаны до 2028 года. Работа ведется, и я надеюсь, что постпреды, обсудив эту тему, выразят удовлетворение результатами", - сказал он.
Он также сообщил, что в повестке дня заседания - обсуждение деятельности Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки за период 2020–2024 годов и подготовка к предстоящим мероприятиям в рамках СНГ. Лебедев подчеркнул активизацию интеграционных процессов в рамках Содружества и анонсировал ряд крупных событий: экономический форум СНГ в Москве 28 марта и заседание Совета министров иностранных дел СНГ в Алма-Ате 11 апреля.
По словам генсека, постоянные представители также рассмотрят предложения по повестке дня заседания Совета глав правительств стран СНГ, которое состоится 5 июня в Душанбе. Ожидается, что основное внимание на заседании будет уделено вопросам экономического, гуманитарного и финансового сотрудничества.
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