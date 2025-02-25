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Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала - 25.02.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:20+0300
2025-02-25T09:20+0300
экономика
россия
общество
совет федерации
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.В настоящее время программа действует до 31 декабря 2026 года. Правительство прогнозирует, что от 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Глава государства Владимир Путин ранее предложил продлить программу на пять лет.
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россия, общество , совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Общество , Совет Федерации
09:20 25.02.2025
 
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала

Бюджетный комитет СФ одобрил продление программы маткапитала до конца 2030 года

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.
В настоящее время программа действует до 31 декабря 2026 года. Правительство прогнозирует, что от 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Глава государства Владимир Путин ранее предложил продлить программу на пять лет.
%маткапитал
В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала
17 февраля, 17:11
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСовет Федерации
 
 
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