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Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала

Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала - 25.02.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала

Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:20+0300

2025-02-25T09:20+0300

2025-02-25T09:20+0300

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совет федерации

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.В настоящее время программа действует до 31 декабря 2026 года. Правительство прогнозирует, что от 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Глава государства Владимир Путин ранее предложил продлить программу на пять лет.

https://1prime.ru/20250217/matkapital-855006224.html

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россия, общество , совет федерации