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Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала - 25.02.2025, ПРАЙМ
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T09:20+0300
2025-02-25T09:20+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.В настоящее время программа действует до 31 декабря 2026 года. Правительство прогнозирует, что от 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.Глава государства Владимир Путин ранее предложил продлить программу на пять лет.
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россия, общество , совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Общество , Совет Федерации
Комитет Совфеда одобрил продление программы маткапитала
Бюджетный комитет СФ одобрил продление программы маткапитала до конца 2030 года
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда в ходе заседания 25 февраля рекомендовал палате одобрить закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.
Совет Федерации рассмотрит документ 26 февраля, этот вопрос включен в повестку.
В настоящее время программа действует до 31 декабря 2026 года. Правительство прогнозирует, что от 2027 по 2030 годы около 4,9 миллиона семей получат право на материнский капитал, и на реализацию программы потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Глава государства Владимир Путин ранее предложил продлить программу на пять лет.
В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала