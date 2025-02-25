https://1prime.ru/20250225/spg-855237339.html

Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ

Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ - 25.02.2025, ПРАЙМ

Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет на 60%, говорится в ежегодном обзоре компании Shell. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T13:38+0300

2025-02-25T13:38+0300

2025-02-25T13:38+0300

энергетика

shell

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/94/841399411_278:0:3681:1914_1920x0_80_0_0_d289c00d0532b5f76eda6c8d7907a1b5.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет на 60%, говорится в ежегодном обзоре компании Shell. "Согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) вырастет примерно на 60%, в основном благодаря экономическому росту в Азии, сокращению выбросов (в атмосферу - ред.) в тяжелой промышленности и на транспорте, а также влиянию искусственного интеллекта", – говорится в сообщении компании. При этом в прошлом году прирост мировой торговли СПГ стал самым низким за последние 10 лет, и объём торговли достиг 407 миллионов тонн в связи с ограничениями в новых поставках, отметили в Shell. "СПГ становится экономически эффективным топливом для морских и автомобильных перевозок, способным снизить уровень выбросов. В долгосрочной перспективе существующая газовая инфраструктура может быть использована для импорта био-СПГ или синтетического СПГ, а также для импорта "зеленого" водорода", – подчеркивается в отчете.

https://1prime.ru/20250224/gaz-855188027.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

shell, газ