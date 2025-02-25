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Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ
Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ - 25.02.2025, ПРАЙМ
Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет на 60%, говорится в ежегодном обзоре компании Shell. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:38+0300
2025-02-25T13:38+0300
энергетика
shell
газ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет на 60%, говорится в ежегодном обзоре компании Shell. "Согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) вырастет примерно на 60%, в основном благодаря экономическому росту в Азии, сокращению выбросов (в атмосферу - ред.) в тяжелой промышленности и на транспорте, а также влиянию искусственного интеллекта", – говорится в сообщении компании. При этом в прошлом году прирост мировой торговли СПГ стал самым низким за последние 10 лет, и объём торговли достиг 407 миллионов тонн в связи с ограничениями в новых поставках, отметили в Shell. "СПГ становится экономически эффективным топливом для морских и автомобильных перевозок, способным снизить уровень выбросов. В долгосрочной перспективе существующая газовая инфраструктура может быть использована для импорта био-СПГ или синтетического СПГ, а также для импорта "зеленого" водорода", – подчеркивается в отчете.
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shell, газ
Энергетика, Shell, Газ
13:38 25.02.2025
 
Shell спрогнозировала рост мирового спроса на СПГ

Shell: мировой спрос на СПГ к 2040 году вырастет на 60%

CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERERТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
CC BY-SA 2.0 / kees torn / ARCTIC DISCOVERER
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет на 60%, говорится в ежегодном обзоре компании Shell.
"Согласно прогнозам, к 2040 году мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) вырастет примерно на 60%, в основном благодаря экономическому росту в Азии, сокращению выбросов (в атмосферу - ред.) в тяжелой промышленности и на транспорте, а также влиянию искусственного интеллекта", – говорится в сообщении компании.
При этом в прошлом году прирост мировой торговли СПГ стал самым низким за последние 10 лет, и объём торговли достиг 407 миллионов тонн в связи с ограничениями в новых поставках, отметили в Shell.
"СПГ становится экономически эффективным топливом для морских и автомобильных перевозок, способным снизить уровень выбросов. В долгосрочной перспективе существующая газовая инфраструктура может быть использована для импорта био-СПГ или синтетического СПГ, а также для импорта "зеленого" водорода", – подчеркивается в отчете.
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ЭнергетикаShellГаз
 
 
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