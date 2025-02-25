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Мировая выплавка стали снизилась на 4,4% - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Мировая выплавка стали снизилась на 4,4%
Мировая выплавка стали снизилась на 4,4% - 25.02.2025, ПРАЙМ
Мировая выплавка стали снизилась на 4,4%
Мировая выплавка стали в январе сократилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 151,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:01+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в январе сократилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 151,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в январе 2025 года составило 151,4 миллиона тонн, что на 4,4% меньше, чем в январе 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц выросла на 1,4% - до 7 миллионов тонн. В РФ, по предварительным данным, она сократилась на 0,6%, до 6 миллионов тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,3 миллиона тонн стали, на 3,3% меньше, чем год назад; Африки - 1,9 миллиона тонн (снижение на 3,5%). Ближний Восток сократил этот показатель на 15,3%, до 4,2 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке уменьшилась на 0,5%, до 9 миллионов тонн, в США - выросла на 1,2%, до 6,6 миллиона. Государства Азии и Океании произвели в январе 112,3 миллиона тонн стали (снижение на 4,5%). В том числе в Китае выплавка сократилась на 5,6%, до 81,9 миллиона тонн, в Индии она показала рост на 6,8% - до 13,6 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире составила 1,839 миллиарда тонн, что соответствует снижению на 0,9% по отношению к 2023 году. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
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Экономика, WSA, СНГ, МОСКВА, АФРИКА, ЕС
15:01 25.02.2025
 
Мировая выплавка стали снизилась на 4,4%

WSA: мировая выплавка стали в январе снизилась на 4,4%

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в январе сократилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 151,4 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA).
"Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в январе 2025 года составило 151,4 миллиона тонн, что на 4,4% меньше, чем в январе 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали.
В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц выросла на 1,4% - до 7 миллионов тонн. В РФ, по предварительным данным, она сократилась на 0,6%, до 6 миллионов тонн.
Страны ЕС суммарно выпустили 10,3 миллиона тонн стали, на 3,3% меньше, чем год назад; Африки - 1,9 миллиона тонн (снижение на 3,5%). Ближний Восток сократил этот показатель на 15,3%, до 4,2 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке уменьшилась на 0,5%, до 9 миллионов тонн, в США - выросла на 1,2%, до 6,6 миллиона.
Государства Азии и Океании произвели в январе 112,3 миллиона тонн стали (снижение на 4,5%). В том числе в Китае выплавка сократилась на 5,6%, до 81,9 миллиона тонн, в Индии она показала рост на 6,8% - до 13,6 миллиона.
По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире составила 1,839 миллиарда тонн, что соответствует снижению на 0,9% по отношению к 2023 году. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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