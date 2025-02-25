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Суд оставил в СИЗО экс-замминистра транспорта Семенова - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Суд оставил в СИЗО экс-замминистра транспорта Семенова
Суд оставил в СИЗО экс-замминистра транспорта Семенова - 25.02.2025, ПРАЙМ
Суд оставил в СИЗО экс-замминистра транспорта Семенова
Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T01:47+0300
2025-02-25T01:47+0300
энергетика
бизнес
москва
рф
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова. Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
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Энергетика, Бизнес, МОСКВА, РФ
01:47 25.02.2025
 
Суд оставил в СИЗО экс-замминистра транспорта Семенова

Суд продлил арест экс-замминистра транспорта Семенова до 26 апреля

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы до 26 апреля оставил в СИЗО бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Аналогичное решение принято в отношении второго фигуранта - бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова.
Также до 26 апреля продлен срок следствия по делу.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе.
Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.
 
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