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Суд не нашел волокиты в расследовании дела экс-замминистра транспорта

Суд не нашел волокиты в расследовании дела экс-замминистра транспорта - 25.02.2025, ПРАЙМ

Суд не нашел волокиты в расследовании дела экс-замминистра транспорта

Суд не нашел волокиты в расследовании дела бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере,... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T04:30+0300

2025-02-25T04:30+0300

2025-02-25T04:30+0300

общество

москва

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Суд не нашел волокиты в расследовании дела бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Вопреки доводам стороны защиты, фактов волокиты и несвоевременного проведения следственных действий судом апелляционной инстанции не установлено, поскольку ход расследования соответствует указанным следователем мероприятиям, которые подробно изложены в постановлении о возбуждении ходатайства перед руководителем следственного органа о продлении срока предварительного следствия", - сказано в судебных документах. Суд также указал, что тот факт, что с самими подсудимыми непосредственных следственных действий не проводится, не значит, что они не проводятся вообще, поскольку ход расследования уголовного дела определяется следователем. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе. Семенов родился 16 сентября 1969 года в Москве. Работал в Минтрансе с 2009 года. Был заместителем, а затем и директором департамента развития ведомства, а с 4 октября 2018 года стал заместителем министра по цифровизации транспортного комплекса. Был освобожден от должности по собственной просьбе осенью 2020 года.

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