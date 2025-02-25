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Суд отклонил иск турецкой Tekfen к СП "Роснефти" и ВР на 9,7 млрд рублей - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250225/sud-855248884.html
Суд отклонил иск турецкой Tekfen к СП "Роснефти" и ВР на 9,7 млрд рублей
Суд отклонил иск турецкой Tekfen к СП "Роснефти" и ВР на 9,7 млрд рублей - 25.02.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск турецкой Tekfen к СП "Роснефти" и ВР на 9,7 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого Tekfen Holding,... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:19+0300
2025-02-25T19:19+0300
энергетика
суд
роснефть
bp
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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого Tekfen Holding, требовавших взыскать более 9,7 миллиарда рублей с совместного предприятия "Роснефти" и британской ВР - ООО "Харампурнефтегаз", рассказали РИА Новости в суде. Иск поступил в суд в декабре 2023 года. В материалах суда сначала говорилось, что истец взыскивает задолженность, потом – убытки. Сумма иска также была уменьшена примерно с 10 миллиардов рублей до более 9,7 миллиарда. Подробно основания исковых требований в материалах суда пока не указаны. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с обстоятельствами спора, в иске было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных удорожанием проекта строительства 90-километрового газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода. Удорожание произошло из-за аномальных погодных условий, ковидных ограничений и необходимости привлечения истцом дополнительного финансирования, пояснил собеседник агентства. Истцы заявляли ходатайство о назначении судебной экспертизы для уточнения своих расходов, но суд ходатайство отклонил. Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз". Как сообщали региональные СМИ, ООО "Русфен" по контракту с ООО "Харампурнефтегаз" строило газопровод от Харампурского месторождения. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited.
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суд, роснефть, bp, турция
Энергетика, суд, Роснефть, BP, ТУРЦИЯ
19:19 25.02.2025
 
Суд отклонил иск турецкой Tekfen к СП "Роснефти" и ВР на 9,7 млрд рублей

Суд отклонил иск турецкой Tekfen к газодобывающему СП "Роснефти" и ВР на 9,7 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск турецкой компании Tekfen Construction and Installation и ООО "Русфен", российской структуры турецкого Tekfen Holding, требовавших взыскать более 9,7 миллиарда рублей с совместного предприятия "Роснефти" и британской ВР - ООО "Харампурнефтегаз", рассказали РИА Новости в суде.
Иск поступил в суд в декабре 2023 года. В материалах суда сначала говорилось, что истец взыскивает задолженность, потом – убытки. Сумма иска также была уменьшена примерно с 10 миллиардов рублей до более 9,7 миллиарда. Подробно основания исковых требований в материалах суда пока не указаны.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с обстоятельствами спора, в иске было заявлено требование о взыскании убытков, причиненных удорожанием проекта строительства 90-километрового газопровода от Харампурского месторождения до магистрального газопровода. Удорожание произошло из-за аномальных погодных условий, ковидных ограничений и необходимости привлечения истцом дополнительного финансирования, пояснил собеседник агентства.
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23 января, 10:07
Истцы заявляли ходатайство о назначении судебной экспертизы для уточнения своих расходов, но суд ходатайство отклонил.
Правительство РФ в 2018 году передало право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе от "Роснефти" ее совместному предприятию с BP – компании "Харампурнефтегаз".
Как сообщали региональные СМИ, ООО "Русфен" по контракту с ООО "Харампурнефтегаз" строило газопровод от Харампурского месторождения.
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Харампурнефтегаз" 51% принадлежит ООО "РН-Разведка и добыча", 49% – британской компании BP Russian Investments Limited.
 
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