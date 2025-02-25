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Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года
Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года - 25.02.2025, ПРАЙМ
Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года
Правительство продлило до 1 сентября 2026 года срок действия постановления, отменяющего установку в обязательном порядке тахографов - приборов для контроля... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T22:24+0300
2025-02-25T22:24+0300
2025-02-25T22:24+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство продлило до 1 сентября 2026 года срок действия постановления, отменяющего установку в обязательном порядке тахографов - приборов для контроля режима работы водителей - на автобусы, следует из текста постановления кабмина. "Правительство Российской Федерации постановляет. В пункте 1 постановления правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. Nº 539 … слова "марта 2025" заменить словами "сентября 2026", - говорится в документе. Ранее правительство отложило введение обязательной установки тахографов для транспортных средств категорий М2 и М3 до 1 марта 2025 года.
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правительство рф, общественный транспорт
Экономика, Правительство РФ, общественный транспорт
Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года
Правительство отложило до 1 сентября 2026 года оснащение автобусов тахографами
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство продлило до 1 сентября 2026 года срок действия постановления, отменяющего установку в обязательном порядке тахографов - приборов для контроля режима работы водителей - на автобусы, следует из текста постановления кабмина.
"Правительство Российской Федерации постановляет. В пункте 1 постановления правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. Nº 539 … слова "марта 2025" заменить словами "сентября 2026", - говорится в документе.
Ранее правительство отложило введение обязательной установки тахографов для транспортных средств категорий М2 и М3 до 1 марта 2025 года.
Минтранс предложил отсрочить оснащение городских автобусов тахографами