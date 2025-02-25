https://1prime.ru/20250225/takhograf-855251481.html

Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года

Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года - 25.02.2025, ПРАЙМ

Оснащение автобусов тахографами отложено до сентября 2026 года

Правительство продлило до 1 сентября 2026 года срок действия постановления, отменяющего установку в обязательном порядке тахографов - приборов для контроля... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T22:24+0300

2025-02-25T22:24+0300

2025-02-25T22:24+0300

экономика

правительство рф

общественный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844383_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_8a13050e15292c5e500a95bf0ccfe18c.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство продлило до 1 сентября 2026 года срок действия постановления, отменяющего установку в обязательном порядке тахографов - приборов для контроля режима работы водителей - на автобусы, следует из текста постановления кабмина. "Правительство Российской Федерации постановляет. В пункте 1 постановления правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. Nº 539 … слова "марта 2025" заменить словами "сентября 2026", - говорится в документе. Ранее правительство отложило введение обязательной установки тахографов для транспортных средств категорий М2 и М3 до 1 марта 2025 года.

https://1prime.ru/20221214/839174087.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, общественный транспорт