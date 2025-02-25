https://1prime.ru/20250225/tseny-855233006.html

Mars и Mondelez в России повысят цены на сладости вслед за стоимостью сырья

Mars и Mondelez в России повысят цены на сладости вслед за стоимостью сырья - 25.02.2025, ПРАЙМ

Mars и Mondelez в России повысят цены на сладости вслед за стоимостью сырья

Компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) и Mondelez (Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) повышают отпускные цены на часть продукции из-за роста мировых цен на... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T12:29+0300

2025-02-25T12:29+0300

2025-02-25T12:29+0300

экономика

бизнес

mondelez

https://cdnn.1prime.ru/img/80574/62/805746237_0:836:1365:1604_1920x0_80_0_0_8db6303cb8597df026c8ea9e800c246f.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Компании Mars (бренды Snickers, Twix, M&M's) и Mondelez (Alpen Gold, Milka, Picnic, Oreo) повышают отпускные цены на часть продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы и другие какао-продукты и увеличения издержек, сообщили РИА Новости в российских представительствах компаний. В розничных сетях РФ повышение будет замедленным, заверили в АКОРТ. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что производители сладостей Mars и Mondelez предупредили торговые сети о намерении повысить отгрузочные цены с февраля-марта на 5-19% из-за подорожания сырья - какао-бобов и масла - на бирже. Стоимость фьючерсов на какао-бобы активно росла в конце прошлого года, суммарно в ноябре и декабре цена выросла более чем в 1,5 раза и впервые поднялась выше 12 тысяч долларов за тонну. В январе и феврале стоимость корректируется, теперь находится на уровне около 8500 долларов за тонну. "Мы действительно повышаем цены на часть ассортимента продукции, о чем заранее проинформировали наших торговых партнеров. Это связано с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, существенного удорожания других значимых для нас ингредиентов, растущих логистических и операционных затрат, роста стоимости упаковки и волатильности валютных курсов", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Mars в РФ. Там отметили, что ценовая политика компании "неизменно направлена на обеспечение доступности продукции для конечного потребителя". "Но нам необходимо хотя бы частично компенсировать возросшие расходы, связанные с вышеуказанными факторами, для обеспечения стабильности нашего бизнеса", - пояснили в компании. В российском представительстве Mondelez тоже отметили "аномально высокий рост цен на ключевой вид сырья - какао-бобы и какао-продукты" в последние два года, и добавили, что компания вынуждена адаптироваться к изменению себестоимости. "Нам также пришлось поднять отпускные цены, делая это поэтапно, чтобы минимизировать влияние на конечного потребителя", - заключили в пресс-службе. В то же время в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие российские торговые сети, РИА Новости заявили, что все заявки о повышении цен тщательно проверяются ритейлерами на предмет обоснованности. "Ритейлеры не всегда принимают предлагаемое повышение цен в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии новых цен", - добавили в АКОРТ. Там отметили, что отпускные цены производителей шоколадных изделий за последний год выросли более чем на 20%. "Однако коррекция розничных цен проявляется медленнее в силу развитой конкуренции в кондитерском секторе. Ритейлеры и производители стремятся развивать категорию так, чтобы расширять доступный ассортимент через новые линейки продуктов, в том числе СТМ, и промоакции", - добавили в АКОРТ.

https://1prime.ru/20250209/shokolad-854786962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, mondelez