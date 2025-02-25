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Турпоток из Омана в Россию вырос на 441,5%
Турпоток из Омана в Россию вырос на 441,5% - 25.02.2025, ПРАЙМ
Турпоток из Омана в Россию вырос на 441,5%
Поток туристов из Омана в Россию в прошлом году составил 9,53 тысячи поездок, а это на 441,5% больше, чем годом ранее, следует из материалов Минэкономразвития к | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Поток туристов из Омана в Россию в прошлом году составил 9,53 тысячи поездок, а это на 441,5% больше, чем годом ранее, следует из материалов Минэкономразвития к круглому столу "О развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма с Султанатом Оман" в Совете Федерации. Согласно документу, туристический поток из Омана в Россию в 2024 году составил 9,53 тысячи человек, что на 441,5% больше, чем годом ранее. При этом российские туристы совершили в Оман в 2,2 раза меньше поездок, чем в 2023 году, когда было 38,36 тысячи поездок. В документе отмечается, что для российских граждан в Омане действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 14 дней. А граждане Омана могут оформить электронную визу в Россию на срок до 16 дней. "С августа 2023 года по сентябрь 2024 года данным механизмом воспользовалось 2,2 тысячи граждан Омана", - уточняется в сообщении. Также, по данным Минэкономразвития, с октября прошлого года регулярные рейсы, соединяющие столицы двух стран, совершает авиакомпания Oman Air - по маршруту Маскат - Москва - Маскат с частотой пять раз в неделю. Минэкономразвития по итогам круглого стола в Совете Федерации рекомендовало создать рабочую группу с участием ответственных за вопросы туризма органов власти, а также крупнейших туроператоров и туркомпаний, для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества Омана и России и вопросов бизнеса. Также сторонам рекомендовано активизировать обмен информацией.
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туризм, бизнес, россия, оман
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОМАН
Турпоток из Омана в Россию вырос на 441,5%
МЭР: турпоток из Омана в Россию в 2024 году вырос в 5,4 раза
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Поток туристов из Омана в Россию в прошлом году составил 9,53 тысячи поездок, а это на 441,5% больше, чем годом ранее, следует из материалов Минэкономразвития к круглому столу "О развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма с Султанатом Оман" в Совете Федерации.
Согласно документу, туристический поток из Омана в Россию в 2024 году составил 9,53 тысячи человек, что на 441,5% больше, чем годом ранее.
При этом российские туристы совершили в Оман в 2,2 раза меньше поездок, чем в 2023 году, когда было 38,36 тысячи поездок.
В документе отмечается, что для российских граждан в Омане действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 14 дней. А граждане Омана могут оформить электронную визу в Россию на срок до 16 дней. "С августа 2023 года по сентябрь 2024 года данным механизмом воспользовалось 2,2 тысячи граждан Омана", - уточняется в сообщении.
Также, по данным Минэкономразвития, с октября прошлого года регулярные рейсы, соединяющие столицы двух стран, совершает авиакомпания Oman Air - по маршруту Маскат - Москва - Маскат с частотой пять раз в неделю.
Минэкономразвития по итогам круглого стола в Совете Федерации рекомендовало создать рабочую группу с участием ответственных за вопросы туризма органов власти, а также крупнейших туроператоров и туркомпаний, для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества Омана и России и вопросов бизнеса. Также сторонам рекомендовано активизировать обмен информацией.
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