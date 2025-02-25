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"Фосагро" нарастила поставки минеральных удобрений в африканские страны - 25.02.2025, ПРАЙМ
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"Фосагро" нарастила поставки минеральных удобрений в африканские страны
"Фосагро" нарастила поставки минеральных удобрений в африканские страны - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Фосагро" нарастила поставки минеральных удобрений в африканские страны
Группа "Фосагро" в 2024 году увеличила поставки минеральных удобрений в страны Африки: общий объем экспорта превысил 730 тысяч тонн, что на 33% больше, чем... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T17:04+0300
2025-02-25T17:04+0300
африка
россия
фосагро
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в 2024 году увеличила поставки минеральных удобрений в страны Африки: общий объем экспорта превысил 730 тысяч тонн, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщает компания. "Группа "Фосагро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2024 году на треть увеличила поставки минеральных удобрений в страны Африки. Общий объем экспорта продукции "Фосагро" в Африку в 2024 году превысил 730 тысяч тонн, что на 33% больше показателей 2023 года (548 тысяч тонн)", - говорится в сообщении. Там отметили, что в пятерку лидеров по объему импорта вошли ЮАР, куда поставки выросли на 10%, Мозамбик - на 80%, а Марокко увеличило импорт в 5,5 раза. Кроме того, Эфиопия впервые за 8 лет закупила крупную партию удобрений, а Камерун импортировал удобрений на 60% больше, чем годом ранее. Более того, "Фосагро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН в феврале 2024 года подписали дополнительное соглашение о финансировании третьего этапа глобального проекта в области защиты почв. Проект направлен на укрепление глобальной сети почвенных лабораторий, добавили в компании.
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африка, россия, фосагро
АФРИКА, РОССИЯ, Фосагро
17:04 25.02.2025
 
"Фосагро" нарастила поставки минеральных удобрений в африканские страны

"Фосагро" на треть нарастила поставки минеральных удобрений в африканские страны

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Группа "Фосагро" в 2024 году увеличила поставки минеральных удобрений в страны Африки: общий объем экспорта превысил 730 тысяч тонн, что на 33% больше, чем годом ранее, сообщает компания.
"Группа "Фосагро", один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2024 году на треть увеличила поставки минеральных удобрений в страны Африки. Общий объем экспорта продукции "Фосагро" в Африку в 2024 году превысил 730 тысяч тонн, что на 33% больше показателей 2023 года (548 тысяч тонн)", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в пятерку лидеров по объему импорта вошли ЮАР, куда поставки выросли на 10%, Мозамбик - на 80%, а Марокко увеличило импорт в 5,5 раза. Кроме того, Эфиопия впервые за 8 лет закупила крупную партию удобрений, а Камерун импортировал удобрений на 60% больше, чем годом ранее.
Более того, "Фосагро" и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН в феврале 2024 года подписали дополнительное соглашение о финансировании третьего этапа глобального проекта в области защиты почв. Проект направлен на укрепление глобальной сети почвенных лабораторий, добавили в компании.
Фосагро
Группа "Фосагро" выпустила более одного миллиона тонн удобрений в январе
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АФРИКАРОССИЯФосагро
 
 
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