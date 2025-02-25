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Украина потеряла значительную часть месторождений полезных ископаемых

Украина потеряла значительную часть месторождений полезных ископаемых - 25.02.2025, ПРАЙМ

Украина потеряла значительную часть месторождений полезных ископаемых

Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T04:15+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Украина потеряла значительную часть наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых после того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, следует из доклада Росконгресса, с которым ознакомилось РИА Новости. "Значительная часть наиболее рентабельных месторождений находится в регионах, которые к настоящему времени вошли в состав России и уже не контролируются Киевом", - сказано в докладе "Запасы минеральных ресурсов Украины". Так, например, на Украине до 2014 года было четыре основных месторождения лития. Сейчас два из них находятся на российских территориях: Шевченковское литиевое рудное поле в ДНР с оцененными запасами в 13,8 миллиона тонн литиевой руды (содержание оксида лития 1,24%) и месторождение Крутая Балка в Запорожской области, подходящее для открытой добычи. Кроме того, в Запорожской области также находятся предприятия по производству губчатого титана - до 2022 года они были крупнейшими на Украине. Наконец, на бывших украинских территориях, вошедших в состав России, оказалось семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна, добавляют аналитики. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

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россия, газ, сша, украина, запорожская область, владимир зеленский, дональд трамп, washington post