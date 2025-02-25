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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - 25.02.2025, ПРАЙМ

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T07:04+0300

2025-02-25T07:04+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога по всей стране звучит примерно с 6.53 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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рф, москва, украина, дмитрий песков, вс рф, всу