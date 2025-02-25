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Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - 25.02.2025, ПРАЙМ
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:39+0300
2025-02-25T11:39+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Ранее в понедельник он заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием. "Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" (№13041, зарегистрированный на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:39 25.02.2025
 
Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского

Железняк: Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Ранее в понедельник он заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием.
"Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" (№13041, зарегистрированный на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось
Вчера, 14:57
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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