https://1prime.ru/20250225/ukraina-855231314.html

Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского

Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского - 25.02.2025, ПРАЙМ

Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Зеленского

Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:39+0300

2025-02-25T11:39+0300

2025-02-25T11:39+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Рада повторно рассмотрит постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. Ранее в понедельник он заявил, что постановление парламента о продлении полномочий Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых для его принятия. После неудачного голосования был подан новый проект постановления с аналогичным содержанием. "Профильный комитет повторно рассмотрел "постановление о демократии" (№13041, зарегистрированный на сайте парламента 24.02.2025 - ред.) и так же повторно одобрил. Поэтому дальше должны сегодня уже снова проголосовать (на замену той проваленной). И вроде бы даже без дополнительных спецэффектов)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://1prime.ru/20250224/zelenskiy-855202547.html

украина

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украина, владимир зеленский