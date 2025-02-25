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США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT - 25.02.2025, ПРАЙМ
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:11+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает запрашиваемые гарантии безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект соглашения и источники. По сведениям издания, Украина и США "близки к соглашению", которое предоставит Вашингтону долю доходов Киева от природных ресурсов. "Обсуждаемая в понедельник версия соглашения, с которой ознакомилась New York Times, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантии безопасности, которые запрашивала Украина", - пишет издание. Отмечается, что проект соглашения больше не включал требования о том, чтобы Украина взяла на себя обязательство предоставить 500 миллиардов долларов доходов, полученных от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы. По словам источников, поскольку переговоры все еще продолжаются, условия сделки все еще могут измениться.
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украина, сша, new york times
Политика, УКРАИНА, США, New York Times
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT
NYT: Украина близка к соглашению с США по полезным ископаемым
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ.
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает запрашиваемые гарантии безопасности, сообщает
газета New York Times со ссылкой на проект соглашения и источники.
По сведениям издания, Украина и США "близки к соглашению", которое предоставит Вашингтону долю доходов Киева от природных ресурсов.
"Обсуждаемая в понедельник версия соглашения, с которой ознакомилась New York Times, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантии безопасности, которые запрашивала Украина", - пишет издание.
Отмечается, что проект соглашения больше не включал требования о том, чтобы Украина взяла на себя обязательство предоставить 500 миллиардов долларов доходов, полученных от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы. По словам источников, поскольку переговоры все еще продолжаются, условия сделки все еще могут измениться.
СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине