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США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT - 25.02.2025, ПРАЙМ
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США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT - 25.02.2025, ПРАЙМ
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T15:11+0300
2025-02-25T15:11+0300
политика
украина
сша
new york times
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает запрашиваемые гарантии безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект соглашения и источники. По сведениям издания, Украина и США "близки к соглашению", которое предоставит Вашингтону долю доходов Киева от природных ресурсов. "Обсуждаемая в понедельник версия соглашения, с которой ознакомилась New York Times, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантии безопасности, которые запрашивала Украина", - пишет издание. Отмечается, что проект соглашения больше не включал требования о том, чтобы Украина взяла на себя обязательство предоставить 500 миллиардов долларов доходов, полученных от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы. По словам источников, поскольку переговоры все еще продолжаются, условия сделки все еще могут измениться.
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украина, сша, new york times
Политика, УКРАИНА, США, New York Times
15:11 25.02.2025
 
США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, пишет NYT

NYT: Украина близка к соглашению с США по полезным ископаемым

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. США и Украина близки к соглашению по природным ресурсам, новая версия которого содержит более выгодные для Киева условия, но все равно не предлагает запрашиваемые гарантии безопасности, сообщает газета New York Times со ссылкой на проект соглашения и источники.
По сведениям издания, Украина и США "близки к соглашению", которое предоставит Вашингтону долю доходов Киева от природных ресурсов.
"Обсуждаемая в понедельник версия соглашения, с которой ознакомилась New York Times, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантии безопасности, которые запрашивала Украина", - пишет издание.
Отмечается, что проект соглашения больше не включал требования о том, чтобы Украина взяла на себя обязательство предоставить 500 миллиардов долларов доходов, полученных от природных ресурсов, включая нефть, газ и минералы. По словам источников, поскольку переговоры все еще продолжаются, условия сделки все еще могут измениться.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
СМИ: ЕС тратит на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине
13:37
 
ПолитикаУКРАИНАСШАNew York Times
 
 
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