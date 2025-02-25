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Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры "в свое время"

Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры "в свое время" - 25.02.2025, ПРАЙМ

Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры "в свое время"

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T02:06+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пригласят на переговоры о мире на Украине "в свое время". "Западные чиновники спрашивают, почему Украина не участвует в переговорах о мире на Украине. Они не задавали этот вопрос, когда они с Киевом устраивали международные встречи на ту же тему без России. Не волнуйтесь. Киев пригласят за стол переговоров в свое время", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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