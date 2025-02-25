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Uniper исчерпала возможности оспорить решение суда о недопоставках газа

Uniper исчерпала возможности оспорить решение суда о недопоставках газа - 25.02.2025, ПРАЙМ

Uniper исчерпала возможности оспорить решение суда о недопоставках газа

Компании группы Uniper, пострадавшие от прекращения поставок российского газа после подрыва на "Северном потоке", безуспешно исчерпали все возможные варианты... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:17+0300

2025-02-25T11:17+0300

2025-02-25T11:17+0300

uniper

газ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Компании группы Uniper, пострадавшие от прекращения поставок российского газа после подрыва на "Северном потоке", безуспешно исчерпали все возможные варианты отмены решения в российском суде, которое запрещает продолжать разбирательство в стокгольмском арбитраже, а при нарушении запрета обязывает выплатить "Газпром экспорту" миллиарды евро, сообщила компания. "В июне 2024 года арбитражный суд присудил Uniper компенсацию в размере около 13 миллиардов евро (за недопоставки газа "Газпром экспортом" - ред.). До этого российский суд вынес временный судебный запрет в отношении Uniper, который предусматривал выплату штрафа в размере миллиардов евро в пользу "Газпром экспорта". Uniper считает решение российского суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства. Пострадавшие компании группы исчерпали все возможные варианты отмены решения в российских судах, однако безуспешно", - говорится в отчете Uniper. Данная ситуация, как отмечается, была классифицирована и отражена в отчетности как крупный индивидуальный риск с 30 июня 2024 года. ЕС в декабре прошлого года принял 15-й пакет санкций, который, в частности, запрещает признание или исполнение подобных решений российских судов на территории ЕС. "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года. Если с июня по "Северному потоку" прокачивались ограниченные объемы газа, то с конца августа они прекратилось на фоне технических причин, а затем подрыва газопровода. При этом долгосрочные контракты между компаниями юридически все еще действовали, и отдельные контракты продолжали бы действовать до середины 2030 годов. Трейдинговая "дочка" концерна – Uniper Global Commodities SE – в ноябре 2022 года инициировала в отношении "Газпром экспорта" арбитраж ad hoc в Стокгольме на основании долгосрочных договоров поставки газа, чтобы потребовать возмещения дополнительных расходов Uniper на замену газовых закупок. А в июне 2023 года с немецкой Methanhandel GmbH направила "Газпром экспорту" совместное исковое заявление о взыскании 14,312 миллиарда евро в качестве возмещения убытков за недопоставки газа. Российская компания в феврале 2024 года обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В марте он запретил Uniper Global Commodities SE и Methanhandel GmbH продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме, а в случае неисполнения взыскать с них 14,312 миллиарда евро в пользу "Газпром экспорта". Uniper в июне прошлого года сообщала, что расторгает долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку газа из России. Как отмечала немецкая компания, это решение стало возможным после того, как Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газ, не поставленный "Газпром экспортом".

https://1prime.ru/20241105/kompensatsii-852600963.html

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uniper, газ