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МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ
МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ - 25.02.2025, ПРАЙМ
МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ
МВД России возбудило уголовное дело по статье об отмывании денежных средств из-за хищения российских вагонов на Украине, пишет РБК со ссылкой на источники. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T20:58+0300
2025-02-25T20:58+0300
2025-02-25T20:58+0300
украина
железная дорога
вагоны
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. МВД России возбудило уголовное дело по статье об отмывании денежных средств из-за хищения российских вагонов на Украине, пишет РБК со ссылкой на источники.В феврале 2022 года Украина "завладела" более 17 тысячами грузовых вагонов стоимостью более $1,1 миллиарда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВагоны были арестованы по решению Шевченковского районного суда Киева. Фигурантами расследования стали около 200 российских и белорусских компаний. Вагоны перевозили грузы РЖД, ГП "Белорусская железная дорога" и LDZ Cargo. Среди собственников арестованных вагонов оказались крупнейшие российские операторы.Арестованы вагоны были по делу о якобы неуплате налогов с 2020 по 2022 год. При этом между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. Законность обвинений вызывает вопросы.Сейчас вагоны переданы на хранение АО "Укрзализныця". При этом они могут использоваться для коммерческих целей и получения доходов.Ранее было возбуждено несколько уголовных дел по статье "Кража". ГТЛК признана потерпевшей стороной, ущерб оценивается в 1,4 миллиарда рублей.По данным издания, возбуждение дел может быть связано с необходимостью получения потерпевшими компаниями страхового возмещения.В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации собственникам вагонов убытков, понесенных в результате частичной утраты парка на Украине и в Финляндии. Компенсация за удерживание вагонов оценивается в 32 миллиарда рублей.
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украина, железная дорога, вагоны
УКРАИНА, железная дорога, вагоны
МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ
РБК: МВД России возбудило уголовное дело о пропавших на Украине вагонах
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ.
МВД России возбудило уголовное дело по статье об отмывании денежных средств из-за хищения российских вагонов на Украине, пишет РБК
со ссылкой на источники.
В феврале 2022 года Украина "завладела" более 17 тысячами грузовых вагонов стоимостью более $1,1 миллиарда.
Вагоны были арестованы по решению Шевченковского районного суда Киева. Фигурантами расследования стали около 200 российских и белорусских компаний. Вагоны перевозили грузы РЖД, ГП "Белорусская железная дорога" и LDZ Cargo. Среди собственников арестованных вагонов оказались крупнейшие российские операторы.
Иначе "зрада": Украина пытается привязать себя к Европе железной дорогой
Арестованы вагоны были по делу о якобы неуплате налогов с 2020 по 2022 год. При этом между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. Законность обвинений вызывает вопросы.
Сейчас вагоны переданы на хранение АО "Укрзализныця". При этом они могут использоваться для коммерческих целей и получения доходов.
Ранее было возбуждено несколько уголовных дел по статье "Кража". ГТЛК признана потерпевшей стороной, ущерб оценивается в 1,4 миллиарда рублей.
По данным издания, возбуждение дел может быть связано с необходимостью получения потерпевшими компаниями страхового возмещения.
В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации собственникам вагонов убытков, понесенных в результате частичной утраты парка на Украине и в Финляндии. Компенсация за удерживание вагонов оценивается в 32 миллиарда рублей.