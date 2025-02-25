https://1prime.ru/20250225/vagony-855250158.html

МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ

МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ - 25.02.2025, ПРАЙМ

МВД России возбудило дело об украденных на Украине вагонах, пишут СМИ

МВД России возбудило уголовное дело по статье об отмывании денежных средств из-за хищения российских вагонов на Украине, пишет РБК со ссылкой на источники. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T20:58+0300

2025-02-25T20:58+0300

2025-02-25T20:58+0300

украина

железная дорога

вагоны

https://cdnn.1prime.ru/img/83909/88/839098823_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_2fcb147ab0e845c2b7593112f58defc1.jpg

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. МВД России возбудило уголовное дело по статье об отмывании денежных средств из-за хищения российских вагонов на Украине, пишет РБК со ссылкой на источники.В феврале 2022 года Украина "завладела" более 17 тысячами грузовых вагонов стоимостью более $1,1 миллиарда.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВагоны были арестованы по решению Шевченковского районного суда Киева. Фигурантами расследования стали около 200 российских и белорусских компаний. Вагоны перевозили грузы РЖД, ГП "Белорусская железная дорога" и LDZ Cargo. Среди собственников арестованных вагонов оказались крупнейшие российские операторы.Арестованы вагоны были по делу о якобы неуплате налогов с 2020 по 2022 год. При этом между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. Законность обвинений вызывает вопросы.Сейчас вагоны переданы на хранение АО "Укрзализныця". При этом они могут использоваться для коммерческих целей и получения доходов.Ранее было возбуждено несколько уголовных дел по статье "Кража". ГТЛК признана потерпевшей стороной, ущерб оценивается в 1,4 миллиарда рублей.По данным издания, возбуждение дел может быть связано с необходимостью получения потерпевшими компаниями страхового возмещения.В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с просьбой подготовить проект постановления о компенсации собственникам вагонов убытков, понесенных в результате частичной утраты парка на Украине и в Финляндии. Компенсация за удерживание вагонов оценивается в 32 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240705/ukraina-849838629.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, железная дорога, вагоны