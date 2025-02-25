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Россия нарастила производство вина на 18 процентов в январе

Россия нарастила производство вина на 18 процентов в январе - 25.02.2025, ПРАЙМ

Россия нарастила производство вина на 18 процентов в январе

Россия увеличила общий выпуск вин на 18% в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года - до 3,4 миллиона декалитров, сообщает Минсельхоз РФ. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:09+0300

2025-02-25T18:09+0300

2025-02-25T18:09+0300

экономика

вино

минсельхоз рф

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия увеличила общий выпуск вин на 18% в январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года - до 3,4 миллиона декалитров, сообщает Минсельхоз РФ. "Сохраняется и положительная динамика производства вина – в январе объем увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона декалитров. В частности, тихих вин за этот период было произведено 2,24 миллиона декалитров, что на 16,5% больше, а игристых вин – 1,1 миллиона декалитров - прирост составил 23,4%", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что к лидирующим регионам по объемам производства винодельческой продукции относятся Краснодарский край (39,8%), Крым (17,6%) и Дагестан (11,8%). При этом на Кубани в январе выпустили чуть менее половины от всех тихих вин в стране и 57% игристых, а на Крымском полуострове – 89% ликерных. По словам исполнительного директора ФСРО "Ассоциация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Петра Ефремова, которые приводит Минсельхоз, увеличению производства способствует повышение спроса на российские вина. Среди причин эксперт называет хорошие продажи в новогодние праздники, завершение производственных циклов и высокие результаты крупных игроков с большой долей производства. В АВВР ожидают, что в следующие месяцы рост продолжится – все предпосылки для этого есть. Минсельхоз отметил, что развитию отрасли способствует государственная поддержка. С 2022 года министерство реализует федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Он объединил все наиболее востребованные меры для виноградарей и виноделов. Кроме того, для хозяйств доступны иные инструменты в рамках отраслевых госпрограмм. Среди них – льготное кредитование, компенсация прямых понесенных затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта, а также другие механизмы.

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вино, минсельхоз рф