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СМИ: каждый второй крупный банк в России снизил ставки по вкладам

СМИ: каждый второй крупный банк в России снизил ставки по вкладам - 25.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: каждый второй крупный банк в России снизил ставки по вкладам

Половина из 20 крупнейших банков в России, включая Сбербанк и Газпромбанк, снизили ставки по вкладам на неделе после заседания Центробанка, сообщают "Известия"... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T09:27+0300

2025-02-25T09:27+0300

2025-02-25T09:27+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Половина из 20 крупнейших банков в России, включая Сбербанк и Газпромбанк, снизили ставки по вкладам на неделе после заседания Центробанка, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса "Финуслуги".Среднее снижение доходности вкладов на срок от 3 до 12 месяцев составило 0,3%. Особенно сильное падение, около 0,5 п.п., было зафиксировано на годовых вкладах в восьми банках, где доходность упала до 20,8%, оказавшись ниже ключевой ставки.Однако более выгодные условия продолжают действовать для вкладов на полгода с небольшим, с доходностью чуть выше 21%. За весь февраль ставки по вкладам уже снизились в 15 банках из топ-20. Это свидетельствует о том, что банки больше не рассчитывают на рост ключевой ставки и поэтому снижают привлекательность своих сберегательных продуктов.Аналитики полагают, что пик ставок по банковским вкладам в России уже прошел, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250223/vklady-855099718.html

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россия, банки