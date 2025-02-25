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ВТБ сделал прогноз по инфляции в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
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ВТБ сделал прогноз по инфляции в России
ВТБ сделал прогноз по инфляции в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ сделал прогноз по инфляции в России
ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец 2025 года в диапазоне 7-10%, следует из презентации первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, представленной в | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T13:59+0300
2025-02-25T13:59+0300
экономика
втб
инфляция
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец 2025 года в диапазоне 7-10%, следует из презентации первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, представленной в ходе конференц-звонка с аналитиками. "Уровень инфляции, % на конец периода: 7–10%", - указывается в презентации. Также согласно макропрогнозу ВТБ на текущий год, темп роста реального ВВП составит менее 2% год к году, ключевая ставка ожидается на конец года на уровне 21%, средняя за год - тоже 21%. "Я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими высокими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жесткости денежно-кредитной политики", - отметил Пьянов. Как следует из презентации, портфель кредитов в РФ покажет прирост на 7-9% в 2025 году. При этом прирост кредитов юридических лиц оставит менее 10%, а физических лиц – менее 5%. Банк также прогнозирует рост средств юрлиц в 2025 году на 7-9%, а населения – на 15-20%. В начале декабря глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ВТБ полагает возможным снижение инфляции в РФ до 6,4% в 2025 году, а ВВП вырастет на 1,9%. Ранее в феврале ЦБ РФ повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, средней ключевой ставки до 19-22% с 17-20% и до конца года ждет ее в диапазоне 18,7-22,1%, а прогноз роста ВВП РФ повысил до 1-2% с 0,5-1,5%. При этом регулятор сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 8-13%, а населения - понизил до 1-6% с 6-11%.
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втб, инфляция
Экономика, ВТБ, инфляция
13:59 25.02.2025
 
ВТБ сделал прогноз по инфляции в России

ВТБ ожидает инфляцию в России на конец 2025 года в диапазоне 7-10%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует инфляцию в России на конец 2025 года в диапазоне 7-10%, следует из презентации первого зампреда правления ВТБ Дмитрия Пьянова, представленной в ходе конференц-звонка с аналитиками.
"Уровень инфляции, % на конец периода: 7–10%", - указывается в презентации.
Также согласно макропрогнозу ВТБ на текущий год, темп роста реального ВВП составит менее 2% год к году, ключевая ставка ожидается на конец года на уровне 21%, средняя за год - тоже 21%.
"Я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими высокими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жесткости денежно-кредитной политики", - отметил Пьянов.
Как следует из презентации, портфель кредитов в РФ покажет прирост на 7-9% в 2025 году. При этом прирост кредитов юридических лиц оставит менее 10%, а физических лиц – менее 5%. Банк также прогнозирует рост средств юрлиц в 2025 году на 7-9%, а населения – на 15-20%.
В начале декабря глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что ВТБ полагает возможным снижение инфляции в РФ до 6,4% в 2025 году, а ВВП вырастет на 1,9%.
Ранее в феврале ЦБ РФ повысил прогноз инфляции в РФ на 2025 год до уровня 7-8% с 4,5-5%, средней ключевой ставки до 19-22% с 17-20% и до конца года ждет ее в диапазоне 18,7-22,1%, а прогноз роста ВВП РФ повысил до 1-2% с 0,5-1,5%. При этом регулятор сохранил прогноз роста кредитования компаний банками по итогам 2025 года на уровне 8-13%, а населения - понизил до 1-6% с 6-11%.
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