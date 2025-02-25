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Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн - 25.02.2025, ПРАЙМ
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн
Российские рыбаки с начала года выловили 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:17+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года выловили 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года общероссийский вылов составил 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вылов в Дальневосточном бассейне составил 669,2 тысячи тонн, в Северном - 44,3 тысячи тонн, в Западном - 15,1 тысячи тонн (+47,9% к уровню соответствующего периода 2024 года), в Волжско-Каспийском - 12,8 тысяч тонн (+8,5%), в Азово-Черноморском - 8,4 тысячи тонн. Отмечается также, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 36,4 тысячи тонн (+17,5 тысячи тонн или 93% к уровню соответствующего периода 2024 года).
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рыболовство, росрыболовство
Экономика, рыболовство, Росрыболовство
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн
Росрыболовство: вылов водных биоресурсов в РФ с начала года составил 787,5 тысячи тонн
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года выловили 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство.
"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года общероссийский вылов составил 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вылов в Дальневосточном бассейне составил 669,2 тысячи тонн, в Северном - 44,3 тысячи тонн, в Западном - 15,1 тысячи тонн (+47,9% к уровню соответствующего периода 2024 года), в Волжско-Каспийском - 12,8 тысяч тонн (+8,5%), в Азово-Черноморском - 8,4 тысячи тонн.
Отмечается также, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 36,4 тысячи тонн (+17,5 тысячи тонн или 93% к уровню соответствующего периода 2024 года).
В России снизился вылов водных биоресурсов