Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн - 25.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/vylov-855248766.html
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн - 25.02.2025, ПРАЙМ
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн
Российские рыбаки с начала года выловили 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:17+0300
2025-02-25T19:17+0300
экономика
рыболовство
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/83372/38/833723840_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_745cb015d881760f097cc531104c1594.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года выловили 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство. "По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года общероссийский вылов составил 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вылов в Дальневосточном бассейне составил 669,2 тысячи тонн, в Северном - 44,3 тысячи тонн, в Западном - 15,1 тысячи тонн (+47,9% к уровню соответствующего периода 2024 года), в Волжско-Каспийском - 12,8 тысяч тонн (+8,5%), в Азово-Черноморском - 8,4 тысячи тонн. Отмечается также, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 36,4 тысячи тонн (+17,5 тысячи тонн или 93% к уровню соответствующего периода 2024 года).
https://1prime.ru/20250210/vylov-854802848.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83372/38/833723840_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_84ae599c15fe70088e07edff3a845f54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рыболовство, росрыболовство
Экономика, рыболовство, Росрыболовство
19:17 25.02.2025
 
Вылов водных биоресурсов в России с начала года составил 787,5 тысячи тонн

Росрыболовство: вылов водных биоресурсов в РФ с начала года составил 787,5 тысячи тонн

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкОткрытие фестиваля "Рыбная неделя"
Открытие фестиваля Рыбная неделя - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года выловили 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство.
"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года общероссийский вылов составил 787,5 тысячи тонн водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вылов в Дальневосточном бассейне составил 669,2 тысячи тонн, в Северном - 44,3 тысячи тонн, в Западном - 15,1 тысячи тонн (+47,9% к уровню соответствующего периода 2024 года), в Волжско-Каспийском - 12,8 тысяч тонн (+8,5%), в Азово-Черноморском - 8,4 тысячи тонн.
Отмечается также, что в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 36,4 тысячи тонн (+17,5 тысячи тонн или 93% к уровню соответствующего периода 2024 года).
Разгрузка минтая рыбонасосом с борта малого рыболовного сейнера - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
В России снизился вылов водных биоресурсов
10 февраля, 10:03
 
ЭкономикарыболовствоРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала