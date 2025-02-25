https://1prime.ru/20250225/yuan-855248604.html
Юань завершил торги снижением до 11,69 рубля
Юань завершил торги снижением до 11,69 рубля - 25.02.2025, ПРАЙМ
Юань завершил торги снижением до 11,69 рубля
Рубль по итогам торгов ощутимо вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:15+0300
2025-02-25T19:15+0300
2025-02-25T19:15+0300
экономика
юань
курсы валют
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_0:96:3195:1893_1920x0_80_0_0_5fb3678a25979e8f5fdcc6325707ac94.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов ощутимо вырос к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 29 копеек, до 11,69 рубля.
https://1prime.ru/20250225/kurs-855245000.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/68/826756813_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20d666a262704cdb09b0ca0e8a17792f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, курсы валют, рубль
Экономика, юань, курсы валют, рубль
Юань завершил торги снижением до 11,69 рубля
Юань завершил торги на Мосбирже снижением до 11,69 рубля