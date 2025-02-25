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Рубль сильно вырос против юаня

Рубль сильно вырос против юаня - 25.02.2025, ПРАЙМ

Рубль сильно вырос против юаня

Российская валюта во вторник продолжала отыгрывать надежды на снижение геополитических рисков и сильно выросла против юаня, который на Московской бирже... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник продолжала отыгрывать надежды на снижение геополитических рисков и сильно выросла против юаня, который на Московской бирже закрепился ниже уровня 12 рублей, обновив минимумы с августа прошлого года, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 29 копеек, до 11,69 рубля. Объем торгов на Мосбирже с расчетами "завтра" составил 10,8 миллиарда юаней, что выше аналогичного показателя понедельника. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Российская валюта во вторник торговалась в ощутимом плюсе против юаня на Мосбирже. При этом китайская валюта обновляла минимумы с августа прошлого года, закрепляясь ниже ключевого уровня 12 рублей. "Поддержку российской валюте оказывали геополитические новости от вечера понедельника. На стороне рубля продолжил играть и фактор налогового периода", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Главным драйвером роста рубля остаются геополитические надежды, связанные с восстановлением диалога РФ и США на высшем уровне, локально рублю также помогает налоговый период, также считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Фьючерс нефти марки Brent к 21.53 мск дешевел на 2,4%, до 72,5 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,4%, до 106,3 пункта. ПРОГНОЗЫ С технической точки зрения нынешние курсовые уровни - это еще не предел: волна ревальвации может на время сместить курсы к 85 рублям за доллар и 11,6 рубля за юань, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Более сильное укрепление видится маловероятным. В ближайшие недели на фоне стабилизации рыночных эмоций и постепенного восстановления спроса на инвалюту со стороны импортеров ждем возвращения доллара к 90 рублям, юаня – выше 12 рублей. В середине этой недели ждем юань в пределах 11,6-12,1 рубля, доллар – в районе 85-90 рублей", - добавляет он. В среду курс попробует задержаться ниже 11,9 рубля за юань, но к концу недели у курса все же есть потенциал к коррекционному росту выше 12 рублей за юань, оценивает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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