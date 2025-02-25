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Госдума одобрила законопроект о перечне стратегически значимых лекарств

Госдума одобрила законопроект о перечне стратегически значимых лекарств - 25.02.2025, ПРАЙМ

Госдума одобрила законопроект о перечне стратегически значимых лекарств

В ходе пленарного заседания Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T15:17+0300

2025-02-25T15:17+0300

2025-02-25T15:17+0300

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госдума

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. В ходе пленарного заседания Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в правовое поле понятие "стратегически значимые лекарственные средства" и наделяющий правительство РФ правом определять порядок и критерии формирования перечня таких препаратов.Данный законопроект был предложен правительством РФ в декабре прошлого года. Поправки планируется внести в статью 4 федерального закона "Об обращении лекарственных средств".В соответствии с документом, стратегически значимые лекарственные средства - это препараты для медицинского применения, предназначенные для удовлетворения приоритетных потребностей системы здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, особенно тех, что преобладают в структуре заболеваемости в России. Важно, чтобы производство этих лекарств было обеспечено на территории страны.Законопроект устанавливает, что перечень стратегически значимых лекарств, а также правила и принципы его составления, утверждаются правительством Российской Федерации.Инициатор проекта полагает, что предложенные изменения окажут положительное влияние на предпринимательскую и экономическую деятельность, поскольку направлены на обеспечение стабильного производства востребованных лекарств, включенных в перечень, что, в свою очередь, должно гарантировать стабильность занятости и социальных гарантий на соответствующих предприятиях.

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