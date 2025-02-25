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"Зарплата.ру": механики лидируют по приросту зарплатных предложений

"Зарплата.ру": механики лидируют по приросту зарплатных предложений - 25.02.2025, ПРАЙМ

"Зарплата.ру": механики лидируют по приросту зарплатных предложений

Механики, операторы станков ЧПУ и инженеры-механики лидируют по приросту зарплатных предложений за год среди специалистов в отрасли производства - медианные... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T06:25+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Механики, операторы станков ЧПУ и инженеры-механики лидируют по приросту зарплатных предложений за год среди специалистов в отрасли производства - медианные предложения по оплате для них выросли минимум на четверть, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по поиску работы "Зарплата.ру". "За год в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 28%. Наибольшее увеличение отмечается у механиков (+29% - 77,5 тысяч рублей), у операторов станков ЧПУ (+25% - 100 тысяч рублей), у инженеров-механиков (+25% - 75 тысяч рублей), у мастеров-приемщиков (+21% - 85 тысяч рублей), у контролеров ОТК (+20% - 60 тысяч рублей), у инженеров по качеству (+18% - 60 тысяч рублей), у инженеров по эксплуатации (+17% - 70 тысяч рублей)", - говорится в исследовании. Аналитики отмечают стабилизацию ситуации в производственной отрасли, однако интерес к вакансиям не снижается. Так, например, за год спрос на бывших лидеров зарплатных гонок - фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ - упал на 30%, а число откликов выросло на 35%. В конце прошлого года дефицит низкоквалифицированного рабочего персонала в некоторой мере смягчился, при этом сохраняется спрос на узкие высококвалифицированные кадры. Ряд дефицитных специальностей имеет высокий порог входа, который требует необходимого опыта и квалификации. "На сегодняшний день зарплатные предложения для работников производств - в числе лидирующих в сравнении с другими профессиональными отраслями, и зачастую они более привлекательны для соискателей, что демонстрирует активный рост откликов на вакансии, поскольку зарплата - основной мотивационный инструмент в найме", - сказали в сервисе. По словам аналитиков, в ближайшем будущем зарплатные предложения не будут расти такими же темпами, как годами ранее. "В сложившейся ситуации работодателям предстоит удержать специалистов, в том числе сохранить конкурентоспособные заработки", - добавили в сервисе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, москва