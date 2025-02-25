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В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
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В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России
В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России
Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T12:14+0300
2025-02-25T13:12+0300
экономика
михаил мурашко
рф
общество
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей", — привел данные министр. Он также отметил увеличение средней зарплаты среднего медицинского персонала, которая выросла с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024-м.Комментируя ситуацию с оптимизацией в здравоохранении, Мурашко подчеркнул, что этот процесс не подразумевает сокращение медицинских организаций. Он пояснил, что для эффективного использования ресурсов возможно объединение юридических лиц, когда, например, численность сотрудников составляет 35 человек, а 60% из них — это административно-управленческий персонал. Такую ситуацию Мурашко назвал ненормальной.По словам главы Минздрава, проектируя программу по модернизации первичного звена, ведомство идет по пути сокращения "белых мест", которые не охвачены медицинской помощью.
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михаил мурашко, рф, общество
Экономика, Михаил Мурашко, РФ, Общество
12:14 25.02.2025 (обновлено: 13:12 25.02.2025)
 
В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России

Мурашко: средняя зарплата врачей в РФ выросла до 123 тысяч рублей в 2024 году

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
"Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей", — привел данные министр.
Он также отметил увеличение средней зарплаты среднего медицинского персонала, которая выросла с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024-м.
Комментируя ситуацию с оптимизацией в здравоохранении, Мурашко подчеркнул, что этот процесс не подразумевает сокращение медицинских организаций. Он пояснил, что для эффективного использования ресурсов возможно объединение юридических лиц, когда, например, численность сотрудников составляет 35 человек, а 60% из них — это административно-управленческий персонал. Такую ситуацию Мурашко назвал ненормальной.
По словам главы Минздрава, проектируя программу по модернизации первичного звена, ведомство идет по пути сокращения "белых мест", которые не охвачены медицинской помощью.
Михаил Мурашко
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ЭкономикаМихаил МурашкоРФОбщество
 
 
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