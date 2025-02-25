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В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России

В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России - 25.02.2025, ПРАЙМ

В Минздраве раскрыли среднюю зарплату врачей в России

Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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михаил мурашко

рф

общество

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средняя зарплата врачей в России выросла с 80 тысяч в 2019 году до 123 тысяч в 2024 году. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании фракции КПРФ в Госдуме. "Цифры: 2019 год средняя заработная плата у врачей по стране - 80 756 рублей, 2023 год - 113 602 рубля, за 9 месяцев 2024 года - 123 259 рублей", — привел данные министр. Он также отметил увеличение средней зарплаты среднего медицинского персонала, которая выросла с 39,5 тысячи рублей в 2019 году до 61 тысячи рублей в 2024-м.Комментируя ситуацию с оптимизацией в здравоохранении, Мурашко подчеркнул, что этот процесс не подразумевает сокращение медицинских организаций. Он пояснил, что для эффективного использования ресурсов возможно объединение юридических лиц, когда, например, численность сотрудников составляет 35 человек, а 60% из них — это административно-управленческий персонал. Такую ситуацию Мурашко назвал ненормальной.По словам главы Минздрава, проектируя программу по модернизации первичного звена, ведомство идет по пути сокращения "белых мест", которые не охвачены медицинской помощью.

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михаил мурашко, рф, общество