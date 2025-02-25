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Жительница Курской области поблагодарила российских военных за эвакуацию

Жительница Курской области поблагодарила российских военных за эвакуацию - 25.02.2025, ПРАЙМ

Жительница Курской области поблагодарила российских военных за эвакуацию

Жительница курского села в Суджанском районе, которая полгода прожила с матерью и свекровью в подвале дома после нападения ВСУ на Курскую область, поблагодарила | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T06:10+0300

2025-02-25T06:10+0300

2025-02-25T06:10+0300

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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Жительница курского села в Суджанском районе, которая полгода прожила с матерью и свекровью в подвале дома после нападения ВСУ на Курскую область, поблагодарила российских военных за бережную эвакуацию. Ранее на опросе у военных следователей СК РФ, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня нападения ВСУ на Курскую область она с престарелыми матерью и свекровью прятались в подвале дома. По словам женщины, возможности эвакуироваться у них не было: украинские военные не позволяли им уехать и предлагали лишь увезти их на территорию Сумской области. Кроме того, по словам женщины, она не могла приобрести лекарства больной матери, в результате чего та умерла. "Большую благодарность (выражаю – ред.) военным силам 83-й бригады, которая нас спасла, вывела. Они вывели меня и 85-летнюю свекровь мою, относились к нам бережно и вели нас так, чтобы и волос не упал с головы нашей. Берегли очень-очень", - сказала женщина. Она также рассказала, что тело ее погибшей матери осталось под завалами в подвале дома, однако российские военные заверили женщину, что найдут тело матери и она сможет ее похоронить. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, ск рф, вс рф