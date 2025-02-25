https://1prime.ru/20250225/znaki-855230775.html
Новые дорожные знаки появятся в России
Новые дорожные знаки появятся в России - 25.02.2025, ПРАЙМ
Новые дорожные знаки появятся в России
Росстандарт обновил ГОСТ по дорожным знакам и добавил туда несколько новых; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могут применяться и | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T11:24+0300
2025-02-25T11:24+0300
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росстандарт
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ по дорожным знакам и добавил туда несколько новых; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могут применяться и досрочно, следует из текста изменений, опубликованного на сайте ведомства. "Настоящий стандарт устанавливает правила применения технических средств организации дорожного движения… Дата введения — 1 января 2026 года с правом досрочного применения", - говорится в тексте изменений. Так, например, вводится новый знак рекомендуемой скорости движения при проезде искусственной неровности. Знак "Парковка (парковочное место)" теперь информирует о месте, где парковка разрешена, и положении автомобиля при этом. Добавлены знаки "Вид транспортного средства", "Глухие пешеходы", "Время действия", а также единый знак "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие". Вводится возможность иного расположения некоторых знаков, например, табличка "Стоп линия" теперь может устанавливаться вертикально.
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росстандарт, россия
Новые дорожные знаки появятся в России
Росстандарт: новые дорожные знаки появятся в России
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ по дорожным знакам и добавил туда несколько новых; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могут применяться и досрочно, следует из текста изменений, опубликованного на сайте ведомства.
"Настоящий стандарт устанавливает правила применения технических средств организации дорожного движения… Дата введения — 1 января 2026 года с правом досрочного применения", - говорится в тексте изменений.
Так, например, вводится новый знак рекомендуемой скорости движения при проезде искусственной неровности. Знак "Парковка (парковочное место)" теперь информирует о месте, где парковка разрешена, и положении автомобиля при этом.
Добавлены знаки "Вид транспортного средства", "Глухие пешеходы", "Время действия", а также единый знак "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие".
Вводится возможность иного расположения некоторых знаков, например, табличка "Стоп линия" теперь может устанавливаться вертикально.
Россиян предупредили о новых дорожных знаках