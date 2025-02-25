https://1prime.ru/20250225/znaki-855230775.html

Новые дорожные знаки появятся в России

Новые дорожные знаки появятся в России - 25.02.2025, ПРАЙМ

Новые дорожные знаки появятся в России

Росстандарт обновил ГОСТ по дорожным знакам и добавил туда несколько новых; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могут применяться и | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T11:24+0300

2025-02-25T11:24+0300

2025-02-25T11:24+0300

росстандарт

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Росстандарт обновил ГОСТ по дорожным знакам и добавил туда несколько новых; изменения в обязательном порядке вводятся с января 2026 года, но могут применяться и досрочно, следует из текста изменений, опубликованного на сайте ведомства. "Настоящий стандарт устанавливает правила применения технических средств организации дорожного движения… Дата введения — 1 января 2026 года с правом досрочного применения", - говорится в тексте изменений. Так, например, вводится новый знак рекомендуемой скорости движения при проезде искусственной неровности. Знак "Парковка (парковочное место)" теперь информирует о месте, где парковка разрешена, и положении автомобиля при этом. Добавлены знаки "Вид транспортного средства", "Глухие пешеходы", "Время действия", а также единый знак "Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие". Вводится возможность иного расположения некоторых знаков, например, табличка "Стоп линия" теперь может устанавливаться вертикально.

https://1prime.ru/20221016/838461875.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росстандарт, россия