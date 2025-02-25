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Золото начало дешеветь - 25.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250225/zoloto-855227119.html
Золото начало дешеветь
Золото начало дешеветь - 25.02.2025, ПРАЙМ
Золото начало дешеветь
Стоимость золота перешла к снижению во вторник утром после роста торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:01+0300
2025-02-25T10:01+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник утром после роста торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,4 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,38%, до 2 951,8 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла поднялись на 0,34%. В это же время цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,03% - до 32,593 доллара за унцию. Поддерживать рост котировок мог спрос мировых инвесторов на надежные активы в период нестабильности в торговой и геополитической сфере. "Растущие опасения относительно возможных деструктивных торговых и геополитических планов президента США Дональда Трампа стимулируют спрос на убежища", - приводит агентство Bloomberg слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Брайана Мартина (Brian Martin).
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
10:01 25.02.2025
 
Золото начало дешеветь

Стоимость золота перешла к снижению после роста днем ранее

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник утром после роста торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 9.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,4 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,38%, до 2 951,8 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла поднялись на 0,34%.
В это же время цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,03% - до 32,593 доллара за унцию.
Поддерживать рост котировок мог спрос мировых инвесторов на надежные активы в период нестабильности в торговой и геополитической сфере.
"Растущие опасения относительно возможных деструктивных торговых и геополитических планов президента США Дональда Трампа стимулируют спрос на убежища", - приводит агентство Bloomberg слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Брайана Мартина (Brian Martin).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Цена на золото перешла к снижению
Вчера, 18:49
 
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