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Золото начало дешеветь
Золото начало дешеветь - 25.02.2025, ПРАЙМ
Золото начало дешеветь
Стоимость золота перешла к снижению во вторник утром после роста торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:01+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник утром после роста торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,4 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,38%, до 2 951,8 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла поднялись на 0,34%. В это же время цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,03% - до 32,593 доллара за унцию. Поддерживать рост котировок мог спрос мировых инвесторов на надежные активы в период нестабильности в торговой и геополитической сфере. "Растущие опасения относительно возможных деструктивных торговых и геополитических планов президента США Дональда Трампа стимулируют спрос на убежища", - приводит агентство Bloomberg слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Брайана Мартина (Brian Martin).
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рынки, торги
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник утром после роста торговой сессией ранее, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 9.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 11,4 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,38%, до 2 951,8 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов понедельника котировки драгоценного металла поднялись на 0,34%.
В это же время цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,03% - до 32,593 доллара за унцию.
Поддерживать рост котировок мог спрос мировых инвесторов на надежные активы в период нестабильности в торговой и геополитической сфере.
"Растущие опасения относительно возможных деструктивных торговых и геополитических планов президента США Дональда Трампа стимулируют спрос на убежища", - приводит агентство Bloomberg слова аналитиков ANZ Group Holdings Ltd, включая Брайана Мартина (Brian Martin).
Цена на золото перешла к снижению