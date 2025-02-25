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Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/zoloto-855249248.html
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов - 25.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов
Стоимость золота ускорила снижение до 2% во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торговых площадок. | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T19:42+0300
2025-02-25T19:42+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 2% во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 19.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 57,09 доллара, или на 1,95%, до 2 906,11 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дешевело до 2 947 долларов. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 2,93% - до 31,647 доллара за унцию. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта. В понедельник стоимость золота обновила исторический максимум. Аналитики отмечают увеличение спроса на драгоценный металл на фоне геополитической неопределенности. "Усиливающиеся опасения по поводу разрушительных торговых и геополитических планов президента Трампа стимулируют высокий спрос на золото", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ANZ Banking Group Ltd.
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золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото, фьючерсы на золото
19:42 25.02.2025
 
Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов

Цена на золото ускорила снижение до 2% после выхода данных по США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 2% во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 19.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 57,09 доллара, или на 1,95%, до 2 906,11 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дешевело до 2 947 долларов. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 2,93% - до 31,647 доллара за унцию.
Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта.
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Золото начало дешеветь
10:01
В понедельник стоимость золота обновила исторический максимум. Аналитики отмечают увеличение спроса на драгоценный металл на фоне геополитической неопределенности.
"Усиливающиеся опасения по поводу разрушительных торговых и геополитических планов президента Трампа стимулируют высокий спрос на золото", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ANZ Banking Group Ltd.
 
Экономиказолотобиржевые цены на золотофьючерсы на золото
 
 
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