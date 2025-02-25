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Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов

Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов - 25.02.2025, ПРАЙМ

Цена на золото ускорила снижение до 2 процентов

Стоимость золота ускорила снижение до 2% во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торговых площадок. | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T19:42+0300

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2025-02-25T19:42+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение до 2% во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 19.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 57,09 доллара, или на 1,95%, до 2 906,11 доллара за тройскую унцию, до выхода статистики золото дешевело до 2 947 долларов. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 2,93% - до 31,647 доллара за унцию. Как сообщила аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в США в феврале сократился до 98,3 пункта с пересмотренного показателя января. Аналитики прогнозировали значение на уровне 102,5 пункта. В понедельник стоимость золота обновила исторический максимум. Аналитики отмечают увеличение спроса на драгоценный металл на фоне геополитической неопределенности. "Усиливающиеся опасения по поводу разрушительных торговых и геополитических планов президента Трампа стимулируют высокий спрос на золото", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ANZ Banking Group Ltd.

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