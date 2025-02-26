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В АК "Новый космос" призвали сохранить диалог с США по МКС

В АК "Новый космос" призвали сохранить диалог с США по МКС - 26.02.2025, ПРАЙМ

В АК "Новый космос" призвали сохранить диалог с США по МКС

России было бы полезно сохранять диалог с США в области освоения космического пространства, в частности, по таким масштабным вопросам, как МКС и мониторинг... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:39+0300

2025-02-26T03:39+0300

2025-02-26T03:39+0300

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МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ. России было бы полезно сохранять диалог с США в области освоения космического пространства, в частности, по таким масштабным вопросам, как МКС и мониторинг объектов на орбите, но не в ущерб развитию собственных технологий, заявил РИА Новости гендиректор компании АК "Новый космос" Антон Алексеев. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что американский предприниматель Илон Маск, который сейчас возглавляет департамент эффективности государственного управления США (DOGE), займется наукой после того, как закончит реформировать административные органы. Президент призвал российские компании с ним сотрудничать. "Считаем важным сегодня сохранить диалог России и США по ряду международных вопросов – по работе международной космической станции, по обмену информации по космическим объектам искусственного и естественного происхождения, потенциальным фундаментальным вопросам исследования космоса", – сказал Алексеев. "Вместе с тем, в условиях, когда мировой рынок космических услуг растет экспоненциально, Россия не может позволить уступить лидерство в этом важнейшем вопросе технологического суверенитета и должна активно развивать свои национальные технологии", - добавил он. Как отметил, в свою очередь, председатель совета директоров компании Дмитрий Мацук, завершается второй этап привлечения инвестиций для разработки радарного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), которые пока российские коммерческие компании не производят. "В настоящее время идет диалог со "Сбером" и группой российских инвесторов по проекту радиолокационной группировки. Создание таких спутников ДЗЗ сегодня для России является не только вопросом престижа, но и практической необходимостью. Такие аппараты позволяют собирать данные для сельского хозяйства, мониторинга климата, пожаров, нефтяных и мазутных пятен, целостности нефте- и газопроводов и многих других задач", - рассказал Мацук. Сейчас "Новый космос" завершает испытания радиолокатора с синтезируемой апертурой для беспилотника и ведет аванпроект малого космического аппарата для мониторинга Севморпути и Арктики. В 2024 году компания в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение о сотрудничестве по инвестиционным проектам в сфере ДЗЗ на ближнем востоке с оманской компанией Nibras Digital LLC. Спрос на данные радиолокационного зондирования Земли оценивается экспертно в более чем семь миллиардов квадратных километров ежегодно для России. Мировой рынок эксперты оценивают в 15 миллиардов долларов к 2030 году с ежегодным ростом более 10%.

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технологии, россия, сша, москва, рф, владимир путин, мкс