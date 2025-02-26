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АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости - 26.02.2025, ПРАЙМ
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АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости
АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости - 26.02.2025, ПРАЙМ
АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает существенного падения цен на российском рынке жилой недвижимости на фоне отмены льготной... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T00:17+0300
2025-02-26T00:17+0300
недвижимость
бизнес
москва
акра
счетная палата
банк россия
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает существенного падения цен на российском рынке жилой недвижимости на фоне отмены льготной ипотеки. "АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости на фоне отмены льготной ипотеки. Застройщики также не склонны продавать объекты с ощутимым дисконтом, поскольку им удалось создать значительный буфер абсорбции рисков в условиях высокого спроса. Помимо этого, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы приводят к увеличению себестоимости строительства", - говорится в исследовании рейтингового агентства, посвященном влиянию сокращения программ ипотеки с господдержкой на девелоперов. Как отмечается в нем, в сложившихся условиях девелоперские компании склонны занимать выжидательную позицию и придерживать готовые объекты, особенно те, по которым средства на эскроу-счетах полностью покрывают проектный долг. С начала 2023 года доля нераспроданных площадей находится в диапазоне 43-45%, и, по данным на конец 2024 года, агентство не зафиксировало заметного роста. По оценкам Счетной палаты, снижение цен на рынке недвижимости на 20% вынудит банки нарастить резервы на 4,5 триллиона рублей. АКРА полагает, что введение новых мер поддержки в сфере ипотечного кредитования более вероятно, чем значительное снижение цен. "Тем не менее устойчивость цен не гарантирует компаниям сектора стабильных денежных потоков. В сценарии, предусматривающем сохранение высокой ключевой ставки и отсутствие изменений в части ипотечных программ с господдержкой, сокращение продаж девелоперов за 2025 год в денежном выражении может составить до 20% относительно уровней 2024 года", - указывается в исследовании. При этом в нем отмечается, что макроэкономическая ситуация и состояние отрасли остаются нестабильными. Это значительно усложняет процесс прогнозирования будущих продаж. АКРА допускает консолидацию рынка вокруг лидеров отрасли. Благодаря значительным финансовым ресурсам более крупные игроки имеют преимущество в реализации маркетинговых стратегий, которые в сочетании с семейной ипотекой являются сейчас основным стимулом продаж в этом секторе, поясняется в аналитическом материале. Агентство не ожидает существенного ухудшения кредитного качества эмитентов отрасли жилищного строительства в краткосрочной перспективе. Серьезным риском для компаний сектора АКРА считает резкое снижение спроса при сохранении высоких темпов строительства. "В такой ситуации девелоперы столкнутся с высокими затратами на обслуживание проектных долгов из-за низкой заполняемости эскроу-счетов. В конечном счете это может привести к снижению маржинальности вплоть до отрицательных значений. Однако реализация данного сценария выглядит маловероятной. Резкого падения распроданности относительно строительной готовности по проектам девелоперов с плановыми сроками ввода в период с 2025 по 2026 год не наблюдается, однако некоторое нарушение баланса между распроданностью и строительной готовностью уже прослеживается", - говорится в исследовании. В случае сохранения устойчивой тенденции снижения спроса АКРА ожидает сокращение предложения недвижимости, начиная с 2027 года. Как предупреждает рейтинговое агентство, в случае реализации такого сценария возможно сокращение денежного потока компаний отрасли, однако рост долговой нагрузки при этом будет незначительным. С ухудшением кредитного качества могут столкнуться девелоперы с высоким уровнем корпоративного долга, поскольку у них останется меньше ресурсов для обслуживания своих обязательств, полагают аналитики АКРА. Кроме того, потенциально находятся в зоне риска компании, проявляющие чрезмерный оптимизм в отношении ситуации на рынке жилстроительства и активно наращивающие корпоративный долг, несмотря на негативные рыночные сигналы и жесткую денежно-кредитную политику Банка России, предупредило агентство.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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недвижимость, бизнес, москва, акра, счетная палата, банк россия
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, АКРА, Счетная палата, банк Россия
00:17 26.02.2025
 
АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости

АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилья на фоне отмены льготной ипотеки

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает существенного падения цен на российском рынке жилой недвижимости на фоне отмены льготной ипотеки.
"АКРА не ожидает существенного падения цен на рынке жилой недвижимости на фоне отмены льготной ипотеки. Застройщики также не склонны продавать объекты с ощутимым дисконтом, поскольку им удалось создать значительный буфер абсорбции рисков в условиях высокого спроса. Помимо этого, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы приводят к увеличению себестоимости строительства", - говорится в исследовании рейтингового агентства, посвященном влиянию сокращения программ ипотеки с господдержкой на девелоперов.
Как отмечается в нем, в сложившихся условиях девелоперские компании склонны занимать выжидательную позицию и придерживать готовые объекты, особенно те, по которым средства на эскроу-счетах полностью покрывают проектный долг. С начала 2023 года доля нераспроданных площадей находится в диапазоне 43-45%, и, по данным на конец 2024 года, агентство не зафиксировало заметного роста.
По оценкам Счетной палаты, снижение цен на рынке недвижимости на 20% вынудит банки нарастить резервы на 4,5 триллиона рублей. АКРА полагает, что введение новых мер поддержки в сфере ипотечного кредитования более вероятно, чем значительное снижение цен.
"Тем не менее устойчивость цен не гарантирует компаниям сектора стабильных денежных потоков. В сценарии, предусматривающем сохранение высокой ключевой ставки и отсутствие изменений в части ипотечных программ с господдержкой, сокращение продаж девелоперов за 2025 год в денежном выражении может составить до 20% относительно уровней 2024 года", - указывается в исследовании.
При этом в нем отмечается, что макроэкономическая ситуация и состояние отрасли остаются нестабильными. Это значительно усложняет процесс прогнозирования будущих продаж.
АКРА допускает консолидацию рынка вокруг лидеров отрасли. Благодаря значительным финансовым ресурсам более крупные игроки имеют преимущество в реализации маркетинговых стратегий, которые в сочетании с семейной ипотекой являются сейчас основным стимулом продаж в этом секторе, поясняется в аналитическом материале.
Агентство не ожидает существенного ухудшения кредитного качества эмитентов отрасли жилищного строительства в краткосрочной перспективе. Серьезным риском для компаний сектора АКРА считает резкое снижение спроса при сохранении высоких темпов строительства. "В такой ситуации девелоперы столкнутся с высокими затратами на обслуживание проектных долгов из-за низкой заполняемости эскроу-счетов. В конечном счете это может привести к снижению маржинальности вплоть до отрицательных значений. Однако реализация данного сценария выглядит маловероятной. Резкого падения распроданности относительно строительной готовности по проектам девелоперов с плановыми сроками ввода в период с 2025 по 2026 год не наблюдается, однако некоторое нарушение баланса между распроданностью и строительной готовностью уже прослеживается", - говорится в исследовании.
В случае сохранения устойчивой тенденции снижения спроса АКРА ожидает сокращение предложения недвижимости, начиная с 2027 года.
Как предупреждает рейтинговое агентство, в случае реализации такого сценария возможно сокращение денежного потока компаний отрасли, однако рост долговой нагрузки при этом будет незначительным. С ухудшением кредитного качества могут столкнуться девелоперы с высоким уровнем корпоративного долга, поскольку у них останется меньше ресурсов для обслуживания своих обязательств, полагают аналитики АКРА.
Кроме того, потенциально находятся в зоне риска компании, проявляющие чрезмерный оптимизм в отношении ситуации на рынке жилстроительства и активно наращивающие корпоративный долг, несмотря на негативные рыночные сигналы и жесткую денежно-кредитную политику Банка России, предупредило агентство.
 
НедвижимостьБизнесМОСКВААКРАСчетная палатабанк Россия
 
 
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