https://1prime.ru/20250226/akr-855253740.html

АКРА: структура спроса на первичном рынке жилья в России может измениться

АКРА: структура спроса на первичном рынке жилья в России может измениться - 26.02.2025, ПРАЙМ

АКРА: структура спроса на первичном рынке жилья в России может измениться

Структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости в РФ в 2025 г может измениться, а ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года,... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T00:20+0300

2025-02-26T00:20+0300

2025-02-26T00:20+0300

недвижимость

бизнес

россия

рф

москва

акра

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855253740.jpg?1740518436

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости в РФ в 2025 г может измениться, а ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года, сообщается в исследовании "Как сокращение программ ипотеки с господдержкой влияет на российских девелоперов" Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). "По мнению агентства, в 2025 году структура спроса на первичном рынке жилой недвижимости может измениться. Безусловно, основное влияние окажут сокращение ипотечных программ с господдержкой и высокие ставки по рыночной ипотеке", - сообщается в исследовании. С другой стороны, повышение адресности ипотечных программ с господдержкой на фоне значительных накоплений населения на депозитах могут способствовать поддержанию спроса на недвижимость без привлечения кредита. Помимо этого, поддерживающее влияние на объемы продаж могут оказать разнообразные маркетинговые инициативы застройщиков. Тем не менее основным источником продаж останутся ипотечные программы с господдержкой, особенно на фоне высокой ключевой ставки Банка России, считают эксперты АКРА. "Согласно оперативной информации, во втором полугодии 2024 года объем продаж по ипотечным программам с господдержкой составил 1,174 миллиарда рублей, что на 48% ниже показателя первого полугодия. За весь 2024 год продажи по ипотеке с господдержкой достигли 3,430 миллиарда рублей, что на 29% ниже рекордного показателя 2023 года, но при этом на 49% выше уровня 2022-го... поддержку рынку по-прежнему оказывает программа семейной ипотеки, доля которой выросла до 82% от всех ипотечных кредитов с господдержкой, выданных во второй половине 2024-го", - сообщается в исследовании. АКРА отмечает, что значительное сокращение выдач наблюдается в сегменте ИТ-ипотеки: всего 45 миллиардов рублей во втором полугодии 2024 года против 268 миллиардов рублей в первом полугодии. Продажи по ипотеке с господдержкой существенно сократились после отмены льготной ипотеки и ужесточения условий выдачи ИТ-ипотеки, однако в сравнении с 2021 и 2022 годами сокращение продаж не выглядит столь серьезным, сообщается в исследовании. "Учитывая тенденции последних месяцев прошлого года, в текущем году совокупный объем ипотечного кредитования может существенно сократиться, в первую очередь за счет серьезного снижения выдач по рыночным ставкам. В условиях сохранения жесткой ДКП Банка России можно ожидать, что в 2025 году ипотечное кредитование снизится на 30% относительно уровней 2024 года", - предполагают эксперты АКРА. В январе ЦБ РФ сообщал, что выдача ипотеки в России в 2024 году, по предварительным данным, выросла на 13,4%, до 4,9 триллиона рублей, после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, рф, москва, акра, банк россия, банк россии