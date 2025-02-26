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Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Российский рынок акций завершил сессию в минусе - 26.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,51%, следует из данных Московской биржи. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T18:59+0300
2025-02-26T18:59+0300
2025-02-26T19:00+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,51%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 1,51%, до 3276,00 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,50% до 1264,91 пункта, долларовый РТС - на 0,70%, до 1201,02 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил сессию в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций снизился в основную сессию на 1,51%
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,51%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 1,51%, до 3276,00 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,50% до 1264,91 пункта, долларовый РТС - на 0,70%, до 1201,02 пункта.
Российский рынок акций обновил максимум с мая 2024 года