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Российский рынок акций завершил сессию в минусе

Российский рынок акций завершил сессию в минусе - 26.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил сессию в минусе

Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,51%, следует из данных Московской биржи. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T18:59+0300

2025-02-26T18:59+0300

2025-02-26T19:00+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию упал на 1,51%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 1,51%, до 3276,00 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,50% до 1264,91 пункта, долларовый РТС - на 0,70%, до 1201,02 пункта.

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мосбиржа, российский рынок акций