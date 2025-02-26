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Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке
Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке - 26.02.2025, ПРАЙМ
Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке
Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T13:06+0300
2025-02-26T13:06+0300
технологии
билайн
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.
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технологии, билайн
Технологии, Билайн
13:06 26.02.2025
 
Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке

Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке в среду

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк%Билайн
%Билайн - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе.
Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.
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