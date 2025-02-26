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Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке

Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке - 26.02.2025, ПРАЙМ

Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке

Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T13:06+0300

2025-02-26T13:06+0300

2025-02-26T13:06+0300

технологии

билайн

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке сегодня, специалисты принимают меры для минимизации возможных последствий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сегодня ряд систем "Билайна" подвергся DDoS-атаке. Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов", - сказали в пресс-службе. Согласно данным сервиса мониторинга сбоев "Сбой.рф", пользователи на 13.00 мск оставили 1742 жалобы, всплеск начался в 11.30 мск. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Ростовской области. Жаловались, в основном, на работу интернета.

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технологии, билайн