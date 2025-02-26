https://1prime.ru/20250226/aviaperevozki-855264852.html

СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки

СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки - 26.02.2025, ПРАЙМ

СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:04+0300

2025-02-26T11:04+0300

2025-02-26T11:04+0300

совет федерации

рф

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок. Так, законом предусматривается административная ответственность за осуществление каботажных автоперевозок, за исключением перевозок грузов, выполняемых иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, в виде наложения административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от 150 до 200 тысяч рублей. Также закон предусматривает установление наказания в виду штрафа на водителя ТС в размере от 100 до 150 тысяч рублей за нарушение иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, требований законодательства РФ в сфере осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов или условий осуществления таких перевозок.

https://1prime.ru/20250225/aviareysy-855244741.html

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совет федерации, рф