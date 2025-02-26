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СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки - 26.02.2025, ПРАЙМ
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СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки
СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки - 26.02.2025, ПРАЙМ
СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:04+0300
2025-02-26T11:04+0300
совет федерации
рф
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок. Так, законом предусматривается административная ответственность за осуществление каботажных автоперевозок, за исключением перевозок грузов, выполняемых иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, в виде наложения административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от 150 до 200 тысяч рублей. Также закон предусматривает установление наказания в виду штрафа на водителя ТС в размере от 100 до 150 тысяч рублей за нарушение иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, требований законодательства РФ в сфере осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов или условий осуществления таких перевозок.
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совет федерации, рф
Совет Федерации, РФ
11:04 26.02.2025
 
СФ установил ответственность за неправомерные каботажные авиаперевозки

СФ установил ответственность за неправомерное осуществление каботажных автоперевозок

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий штрафы за неправомерное осуществление каботажных автомобильных перевозок.
Так, законом предусматривается административная ответственность за осуществление каботажных автоперевозок, за исключением перевозок грузов, выполняемых иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, в виде наложения административного штрафа на водителя транспортного средства в размере от 150 до 200 тысяч рублей.
Также закон предусматривает установление наказания в виду штрафа на водителя ТС в размере от 100 до 150 тысяч рублей за нарушение иностранными перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств-членов ЕАЭС, требований законодательства РФ в сфере осуществления каботажных автомобильных перевозок грузов или условий осуществления таких перевозок.
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