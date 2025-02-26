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ЦБ оценил потенциал компаний с госучастием с минимальным капиталом

ЦБ оценил потенциал компаний с госучастием с минимальным капиталом - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил потенциал компаний с госучастием с минимальным капиталом

Выход на рынок капитала российских компаний с государственным участием даже с размещением в размере 3% от капитала даст им порядка 5 триллионов рублей, оценил... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:37+0300

2025-02-26T11:37+0300

2025-02-26T11:37+0300

экономика

финансы

россия

владимир чистюхин

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Выход на рынок капитала российских компаний с государственным участием даже с размещением в размере 3% от капитала даст им порядка 5 триллионов рублей, оценил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мы знаем, что у нас с точки зрения эмитентов недооцененный пласт – это выход на IPO, или, как любят говорить, некая приватизация, хотя это такое путающееся понятие, но выход на IPO компаний с государственным участием. Далеко не все из них представлены на рынке капитала, а те, которые представлены, очевидно, их потенциал не исчерпан", - сказал он, выступая на XIV Всероссийском форуме по корпоративному управлению. "Мы смотрели, в свое время делали такой предварительный расчет, что даже если предположить в среднем, что компании с госучастием выйдут на уровне 3% от своего капитала на рынок капитала, это даст приблизительно им порядка, если не ошибаюсь, 5 триллионов рублей", - продолжил он. Это очень серьезный ресурс, который можно использовать для осуществления инвестиционных проектов, отметил Чистюхин.

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финансы, россия, владимир чистюхин