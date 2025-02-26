Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца - 26.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250226/bank-855264732.html
ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца
ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца - 26.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца
В банке ВТБ опровергли информацию о взимании комиссии при покупке долларов США нового образца, пишет РИА Новости. | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T11:02+0300
2025-02-26T11:02+0300
экономика
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_823:0:4235:1919_1920x0_80_0_0_d7660b6cf8ae8c5c17af09e953283cad.jpg
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В банке ВТБ опровергли информацию о взимании комиссии при покупке долларов США нового образца, пишет РИА Новости."В ВТБ можно приобрести доллары нового образца, разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Сервис по обмену старых долларов на новые в банке отсутствует", - сказали РИА Новости в пресс-службе банка. Однако ранее сотрудники колл-центра ВТБ сообщали агентству о наличии комиссии при покупке долларов нового образца. Кроме того, корреспонденты РИА Новости, посетившие шесть московских отделений банка в среду, не обнаружили в наличии долларов нового образца для продажи.Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года и создают трудности, в частности, для российских туристов за границей. Валюта нового образца требуется, например, в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обмениваются с существенным дисконтом. Никита Кондратьев, директор департамента Минэкономразвития РФ, в декабре заявлял, что данная проблема носит глобальный характер, и ряд банков, в том числе в России, отказываются принимать купюры старого образца.
https://1prime.ru/20250225/vtb-855237940.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83776/39/837763957_1277:0:3836:1919_1920x0_80_0_0_2dae40f0a0477a31eeda837f6cb5cb59.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы
Экономика, Банки, Финансы
11:02 26.02.2025
 
ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца

ВТБ: разницы в курсах при купле-продаже старых и новых долларов США нет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В банке ВТБ опровергли информацию о взимании комиссии при покупке долларов США нового образца, пишет РИА Новости.
"В ВТБ можно приобрести доллары нового образца, разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Сервис по обмену старых долларов на новые в банке отсутствует", - сказали РИА Новости в пресс-службе банка.
Однако ранее сотрудники колл-центра ВТБ сообщали агентству о наличии комиссии при покупке долларов нового образца. Кроме того, корреспонденты РИА Новости, посетившие шесть московских отделений банка в среду, не обнаружили в наличии долларов нового образца для продажи.
Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года и создают трудности, в частности, для российских туристов за границей. Валюта нового образца требуется, например, в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обмениваются с существенным дисконтом. Никита Кондратьев, директор департамента Минэкономразвития РФ, в декабре заявлял, что данная проблема носит глобальный характер, и ряд банков, в том числе в России, отказываются принимать купюры старого образца.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
ВТБ сделал прогноз по инфляции в России
Вчера, 13:59
 
ЭкономикаБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала