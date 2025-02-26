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ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца

ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца - 26.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ опроверг комиссию при покупке долларов США нового образца

В банке ВТБ опровергли информацию о взимании комиссии при покупке долларов США нового образца, пишет РИА Новости. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T11:02+0300

2025-02-26T11:02+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. В банке ВТБ опровергли информацию о взимании комиссии при покупке долларов США нового образца, пишет РИА Новости."В ВТБ можно приобрести доллары нового образца, разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Сервис по обмену старых долларов на новые в банке отсутствует", - сказали РИА Новости в пресс-службе банка. Однако ранее сотрудники колл-центра ВТБ сообщали агентству о наличии комиссии при покупке долларов нового образца. Кроме того, корреспонденты РИА Новости, посетившие шесть московских отделений банка в среду, не обнаружили в наличии долларов нового образца для продажи.Проблемы с обменом долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года и создают трудности, в частности, для российских туристов за границей. Валюта нового образца требуется, например, в ОАЭ и Турции, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары обмениваются с существенным дисконтом. Никита Кондратьев, директор департамента Минэкономразвития РФ, в декабре заявлял, что данная проблема носит глобальный характер, и ряд банков, в том числе в России, отказываются принимать купюры старого образца.

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