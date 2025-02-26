https://1prime.ru/20250226/banki-855245844.html

Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов

Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов - 26.02.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов

Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на прием старых долларовых купюр, практическая реализация их обмена на рубли в России может зависеть от... | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T03:03+0300

2025-02-26T03:03+0300

2025-02-26T03:03+0300

курсы валют

курс доллара к рублю цб рф

финансы

рынки

"яковлев и партнеры"

сша

роспотребнадзор

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159177_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_19bfafc5805877e6b9558e811947bf93.jpg

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на прием старых долларовых купюр, практическая реализация их обмена на рубли в России может зависеть от внутренней политики конкретного банка. Об этом рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".Поэтому следует заранее уточнять условия приема валюты в выбранном финансовом учреждении.В отличие от законодательства США, в котором закреплено, что все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством и должны приниматься к оплате, в России отсутствуют прямые законодательные акты, обязывающие коммерческие банки принимать или обменивать иностранную валюту определенного образца.И в этом, по мнению юриста, нет ничего удивительного, ведь американский доллар в США — это национальная валюта, тогда как в России национальная валюта - рубль. “Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот”, - отмечает она.Если банк отказывает в приеме или обмене старых долларовых купюр, граждане могут направить обращение к руководству банка и попросить официальное разъяснение причин отказа и, при необходимости, потребовать письменный отказ.Также можно направить жалобу в контролирующие органы: Роспотребнадзор или Центробанк. По тому же принципу следует действовать, если вам выдали доллары старого образца, заключила Яковлева.

https://1prime.ru/20250221/tsb-855122699.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, финансы, рынки, "яковлев и партнеры", сша, роспотребнадзор, банк россии