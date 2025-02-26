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Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов - 26.02.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов
Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов - 26.02.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов
Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на прием старых долларовых купюр, практическая реализация их обмена на рубли в России может зависеть от... | 26.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-26T03:03+0300
2025-02-26T03:03+0300
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на прием старых долларовых купюр, практическая реализация их обмена на рубли в России может зависеть от внутренней политики конкретного банка. Об этом рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".Поэтому следует заранее уточнять условия приема валюты в выбранном финансовом учреждении.В отличие от законодательства США, в котором закреплено, что все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством и должны приниматься к оплате, в России отсутствуют прямые законодательные акты, обязывающие коммерческие банки принимать или обменивать иностранную валюту определенного образца.И в этом, по мнению юриста, нет ничего удивительного, ведь американский доллар в США — это национальная валюта, тогда как в России национальная валюта - рубль. “Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот”, - отмечает она.Если банк отказывает в приеме или обмене старых долларовых купюр, граждане могут направить обращение к руководству банка и попросить официальное разъяснение причин отказа и, при необходимости, потребовать письменный отказ.Также можно направить жалобу в контролирующие органы: Роспотребнадзор или Центробанк. По тому же принципу следует действовать, если вам выдали доллары старого образца, заключила Яковлева.
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курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, финансы, рынки, "яковлев и партнеры", сша, роспотребнадзор, банк россии
Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Финансы, Рынки, "Яковлев и партнеры", США, Роспотребнадзор, Банк России
03:03 26.02.2025
 
Юрист объяснила, что делать при отказе в обмене старых долларов

Юрист Яковлева: банки не обязаны менять старые доллары на рубли

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Несмотря на отсутствие прямого законодательного запрета на прием старых долларовых купюр, практическая реализация их обмена на рубли в России может зависеть от внутренней политики конкретного банка. Об этом рассказала агентству "Прайм" Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
Поэтому следует заранее уточнять условия приема валюты в выбранном финансовом учреждении.
В отличие от законодательства США, в котором закреплено, что все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством и должны приниматься к оплате, в России отсутствуют прямые законодательные акты, обязывающие коммерческие банки принимать или обменивать иностранную валюту определенного образца.
И в этом, по мнению юриста, нет ничего удивительного, ведь американский доллар в США — это национальная валюта, тогда как в России национальная валюта - рубль. “Таким образом, каждый российский банк вправе самостоятельно устанавливать внутренние правила и политики в отношении приема и обмена иностранных банкнот”, - отмечает она.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Аксаков: ЦБ не может решать, принимать ли банкам старые доллары
21 февраля, 06:28
Если банк отказывает в приеме или обмене старых долларовых купюр, граждане могут направить обращение к руководству банка и попросить официальное разъяснение причин отказа и, при необходимости, потребовать письменный отказ.
Также можно направить жалобу в контролирующие органы: Роспотребнадзор или Центробанк. По тому же принципу следует действовать, если вам выдали доллары старого образца, заключила Яковлева.
 
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