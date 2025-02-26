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Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов

Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов - 26.02.2025, ПРАЙМ

Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов

Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T06:29+0300

2025-02-26T06:29+0300

2025-02-26T06:29+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Некоторые российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов, выяснило РИА Новости. Так, клиенты СДМ-банка при покупке долларов нового образца должны заплатить комиссию, выяснил корреспондент РИА Новости, приобретая валюту в кассе кредитной организации. Там за обмен рублей на 100 долларов нового образца взяли комиссию в 200 рублей, при этом за доллары, эмитированные до 2013 года, комиссия в этом банке не взимается. Также о наличии комиссии при покупке долларов нового образца сообщили агентству в колл-центре ВТБ. "Да, там есть комиссия, но по актуальной комиссии это нужно в офисе уточнить, их просто может даже и в наличии не быть именно новых долларов", - сообщил сотрудник поддержки ВТБ. В других кредитных организациях, опрошенных РИА Новости, заявили, что у них такой комиссии нет, но тоже указали, что доллары нового образца не всегда есть в наличии, и узнать точную информацию можно только лично, обратившись в отделения. Так, в колл-центрах Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Фора-банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что комиссии за покупку новых долларов нет. "У нас не взимается (комиссия - ред.), но у нас очень сложно новые купюры найти в офисах. Это только в кассах можно уточнять, потому что мы сколько обзваниваем - у всех уточняем, есть ли у них новые наличные доллары, говорят, что нет", - сообщили в колл-центре Сбербанка. "У нас не предусмотрена никакая комиссия, но уточнить информацию какого образца купюры, можно только при личном обращении в офис", - сообщил в свою очередь сотрудник поддержки Россельхозбанка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, россия, газпромбанк, альфа-банк, мкб