https://1prime.ru/20250226/banki-855275556.html

ЦБ ожидает годовую инфляцию в России по итогам I квартала в 10,6%

ЦБ ожидает годовую инфляцию в России по итогам I квартала в 10,6% - 26.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ ожидает годовую инфляцию в России по итогам I квартала в 10,6%

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 10,6%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. | 26.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-26T16:02+0300

2025-02-26T16:02+0300

2025-02-26T16:02+0300

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МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 10,6%, следует из комментария регулятора к среднесрочному прогнозу. Ранее в феврале Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ в январе составила 9,92% против 9,52% месяцем ранее. ЦБ РФ напоминает, что прогноз годовой инфляции на конец 2025 года повышен до 7-8%. Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и по мере возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем.

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финансы, банки, рф, росстат, банк россия